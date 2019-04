Kolm kõige olulisemat küberkaitsesoovitust Eesti tippekspertidelt

Hiljuti toimunud Samsungi küberkaitseseminaril jagasid CERT-EE juht, Telia ärikliendiüksuse IT-teenuste juht ning Samsungi tootekoolitaja muuhulgas lihtsaid soovitusi, kuidas oma tõsta oma mobiiliseadmete küberturvalisust. Siin on kolm lihtsamat nõuannet, mida igaüks saab enda igapäevatoimetustes rakendada, et end virtuaalmaailmas paremini kaitsta.

„Autot ostma minnes tunneb igaüks huvi, kas masin on ikka turvaline, aga mingil põhjusel on mobiili ostes inimeste huvi selle turvalisuse osas väga väike, kuigi tänapäeval omab iga selline seade meie kohta tohutus koguses informatsiooni,“ märkis seminaril küberturvalisusest ettekande teinud Samsungi tootekoolitaja Riho Kopso. „Küberturvalisuse peale peaks mõtlema iga inimene – ükspuha, kas tehnikast palju teadev või siis pigem tehnikavõõras inimene.“

1. Jälgi, milliseid lubasid rakendustele annad. Seadmesse uusi rakendusi tõmmates mõtle kaine mõistusega läbi, milliseid lubasid/juurdepääse rakendusele annad. Näiteks ei ole mingit põhjust, miks kalkulaatori rakendus peaks ligi pääsema sinu kontaktidele või kaamerale. Teinekord on kavalad arendajad rakenduse üles ehitanud nii, et ilma luba andmata rakendust kasutada ei saa. Sellisel juhul tasub aga lihtsalt valida teine rakendus, mis kahtlaseid lube ei nõua.

2. Kasuta pahalaste heidutamiseks telefoni kaugjuhtimist. Isegi kui inimene on sattunud olukorda, kus telefon on varastatud või mingil moel pahalaste kätte sattunud, ei pruugi olukord olla päris lootusetu. Nimelt kasutavad tänapäevased nutitelefonid spetsiaalseid lahendusi, millega on võimalik telefoni kaugelt kontrollida. Samsungi telefonidel on näiteks Find My Mobile funktsioon, mida saab kasutada tavalises veebibrauseris. Logides sinna sisse, saab näha väga detailset infot telefoni kohta, sealhulgas asukohta, aku taset ja muud. Samuti saab telefoniga teha erinevaid asju kaugjuhtimise teel. Näiteks seda helisema panna, sellelt andmeid varundada, asukohta jälgida või vajadusel kõik andmed telefonist kustutada.

3. Kasuta paroolihaldurit. Piisavalt keerukate paroolide kasutamine ja nende vahetamine on küberturvalisuse A ja O. Selleks, et kõik paroolid meeles püsiks on hea kasutada keskset paroolihaldurit. See tähendab, et rakendus jätab meelde kõik sinu paroolid ja sisestab need automaatselt ning sina pead meeles pidama ainult ühte nii-öelda ülemparooli, mis avab paroolihalduri. Samsung seadmetes on näiteks juba vaikimisi paigaldatud Samsung Pass paroolihaldur, kus saab enda tuvastamiseks kasutada sõrmejälge.