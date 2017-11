KoodiTund 2017 otsib vabatahtlikke juhendajaid

KoodiTund kutsub kõiki IT-huvilisi juhendama detsembri esimesel nädalal külalistunde koolides ja asutustes üle Eesti. Tunnid toimuvad 4.-8. detsembrini ja nende juhendamiseks ei ole vaja IT-alaseid süvateadmisi.

Vabatahtikud on oodatud juhendama KoodiTunde nii koolides, lasteaedades kui asutustes üle Eesti. Sobiva kooli tunni läbi viimise jaoks aitab leida Tagasi Kooli algatus. Juhendamisel saab toetuda spetsiaalsele tunnikavale, mis on kättesaadav NutiLabori veebilehelt nii eesti kui vene keeles. Kava abil on Kooditunni läbiviimine imelihtne ning sellega saavad muretult hakkama ka need, kel varasem kokkupuude programmeerimisega puudub. Tunni võib julgelt ka ise kokku panna, kasutades toredaid programmeerimise mänge lehelt www.code.org.

“Koodi kirjutamine on tulevikuoskus, mis on oluline meile kõigile. KoodiTunni juhendamine on imelihtne ja lõbus võimalus programmeerimise maailmaga tutvust teha. Tunde on edukalt läbi viinud nii IT-st kaugemal kui sellele lähemal seisvad huvilised. Kõige tähtsam on julge pealehakkamine ja huvi ettevõtmise vastu,” ütles KoodiTunni tegevusi vedava Vaata Maailma sihtasutuse juhataja Kristi Kivilo.

Vabatahtlikuks juhendajaks on võimalik registreeruda kuni 24. novembrini läbi NutiLabori veebilehe www.nutilabor.ee/kooditund2017

KoodiTund (Hour of Code) on rahvusvaheline IT-hariduse nädal, mis julgustab inimesi üle kogu maailma koodi kirjutamist proovima. Sel aastal on KoodiTunni tegemised Eestis pühendatud Eesti 100. sünnipäevale. Kingime üheskoos Eestile IT-teadlikke inimesi, et siin jätkuks ka tulevikus häid programmeerijaid ja insenere.