Ülemaailmsest KoodiTunni nädalast võttis osa rekordarv õpilasi üle kogu Eesti

Sel aastal osales tarkvaraarenduses 9361 last ja täiskasvanut üle Eesti, mis on uus KoodiTunni osalejate rekord. Koguni väga suur rekord, sest osales ligi 3000 programmeerimishuvilist enam kui möödunud aastal.

KoodiTund (Hour of Code) on rahvusvaheline IT-hariduse nädal, mis leidis aset 4.-10. detsembrini, et anda õpilastele ja täiskasvanutele üle kogu maailma võimalus programmeerimisega tutvust teha. Eestis osales KoodiTunni tegemistes rohkem koole ja ettevõtteid kui kunagi varem.

Kokku viidi läbi enam kui 900 KoodiTundi ja nädala jooksul kehastus tarkvaraarendajateks rohkem kui 9361 last ja täiskasvanut üle kogu Eesti. See number on ligi 3000 võrra suurem kui möödunud aastal. Eesti tähistas esimest korda KoodiTundi aastal 2014, mil tundides osales 200 last. Aastal 2015 oli see number juba 3500 ning on ka edaspidi jõudsasti kasvanud.

KoodiTunnid toimusid koolides, lasteaedades ja ettevõtetes üle kogu Eesti. Nende läbiviimimisel toetuti spetsiaalsele tunnikavale ning õppemängudele www.code.org veebilehelt, mis toetuvad visuaalsele programmeerimisele, kus koodiridu asendavad graafilised plokid. Lisaks tegevõpetajatele ja ettevõtete endi töötajatele juhendasid KoodiTunde ka Tagasi Kooli vabatahtlikud.

Suure programmeerimishuviga paistis silma Tallinna Pae Gümnaasium, kus erinevate vanuseastmete õpilased 18 klassikomplektist osalesid 21 KoodiTunnis, mida juhendas 10 külalisõpetajat. "Osalesime kooliga KoodiTunnis kuna leidsime, et see on suurepärane võimalus muutunud õpikäsitluse rakendamiseks igapäevases õppetöös ning õpilaste ja õpetajate digipädevuse arendamiseks programmeerimise kaudu. Kõik toimunud tunnid olid väga omanäolised ja huvitavad. Tulemuseks õpilaste ja õpetajate säravad silmad nig huvi programmeerimise vastu, kuna selgus et koodi kirjutamine võib olla lõbus, lihtne, jõukohane ja mitmekesine," ütles kooli haridustehnoloog Maia Lust.

Samuti tutvustasid eesrindlikumad ettevõtted ja organisatsioonid koodi kirjutamist oma töötajatele, et kolleegidel oleks üheskoos võimalik tulevikuteadmisi koguda. Selliste asutuste hulgast võis leida Tallinna Keskraamatukogu, Telia ja ministeeriumide ühishoone töötajad. Et KoodiTunni tegemised olid sel aastal pühendatud Eesti 100. aastapäevale eesmärgiga kinkida Eestile IT-teadlikke inimesi tegid koodi kirjutamise algtõdedega teiste hulgas tutvust ka EV100 meeskond.

Noortele Minecrafti huvilistele toimus nädala jooksul ka ülebaltiline võistlus “Minecrafti eri! Tuleviku Eesti, Läti ja Leedu”, milles osalejad ehitasid virtuaalkeskonda tuleviku maailmu.

KoodiTund (Hour of Code) on rahvusvaheline algatus, mis innustab kõiki inimesi üle kogu maailma koodi kirjutamist ühe tunni jooksul proovima. KoodiTunnist on osa võtnud nii Barack Obama kui Kanada peaminister Justin Trudeau.

Eestisse toovad KoodiTunni Vaata Maailma SA, Microsoft Eesti, Tagasi Kooli, ITL, MTÜ Robootika. Sel aastal on KoodiTunni tegemised pühendatud Eesti 100. aastapäevale, et kinkida Eestile IT-teadlikke inimesi.