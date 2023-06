Nii suur klaviatuur on tavaliselt olnud korralikult paks, kuid see Logitechi klahvistik on ilmselt üks maailma kõige õhemaid täismõõtmetes klaviatuure, millal lisaks veel hele taustvalgustus. Klahvid on suured ja kanditud servadega, eraldi numbriklaviatuuriga ja moodsale ajale kohaselt eraldi meedianuppudega. Muusika juhtimise klahvid on funktsiooniklahvide kohal olemas.

See on päris hea igapäevaklaviatuur, millel all kaks välja tõstetavat jalga, et vaatamata õhuksusele oleks kalle ergonoomiline. Kuid eks natuke harjumist nõuab suurem klaviatuur ikka - klahvid pladisevad veidi rohkem, kui sülearvutil ja klahvikäik on sügavam, kuid tavalistest erladi suurtest klaviatuuridest on see mudel kindlasti vaiksem.

Samas näiteks mängimiseks on sellised nupud tunnetuslikult kindlasti paremad. Logitechi PrefectStroke´i süsteem tagab, et isegi kui vajutad klahvi nurgale, käib nupp alla sirgelt ja konkreetselt, nii et kiiresti tippimise täpsus on päris hea.

Tegemist on USB-klaviatuuriga, mis sobib pigem statsionaarsesse töökohta kodus või kontoris. Aga kuna klahvistik on tõesti üliõhuke (9,3 mm), siis saab seda ka kaasas kanda. See on sama õhuke või isegi õhem, kui keskmine ärisülearvuti.

Igatahes tundub ära harjumine tõesti väga kiire. Juba vii või kümne minutiga on klahvide tunnetus selge. Esialgu muidugi tekib vigu rohkem, kui oma igapäevase harjunud klaviatuuriga. Taustvalgustusega saab töötada ka täiesti hämaras, LED-ide heledust saab reguleerida neljas astmes selleks spetsiaalselt eraldatud nupuga paremal ülal.

Ülareal funktsiooniklahvidel on veel lisafunktsioonid. Näiteks saab avada meiliprogrammi, avada uue veebilehe, otsida internetist või avada kalkulaatori või juhtida muusikat. Kui ainult oled harjunud kõike seda klaviatuurilt tegema, mitte hiirega liigutades kasutama.

Sisseehitatud randmetugi tagab täiendava mugavuse, ehkki tundus, et see randmepadi on pigem sobiv väiksemate kämmalde jaoks, sest vaikimisi puhkasid randmed sellest toest madalamal, lauapinnal. Kuid ka see on harjumuse asi. Käsi meelega lähemale sättides puhkavad randmed ka kitsukesel randmetoel, kuid sinna tekivad kohe plekid. Need on küll niiske lapiga lihtsasti eemaldatavad, aga on ometi alati olemas, kui klaviatuuri kasutad ja seega peab seda tihedasti puhastama, kui tahad ühtlast välimust.

Ergonoomiliselt mugavaks on tehtud alumise klahvirea vajutamine, tõstes klahvid seal veidi kõrgemale.

Kõiki klaviatuuri seadeid ja eriklahvide käivitatavaid rakendusi saab seadistada Logitechi tarkvaraga Setpoint (Windowsile). Windowsi nuppude ja paigutuse järgi võibki öelda, et klaviatuur on mõeldud eelkõige Windowsiga PC-le.

Hea on see, et nooleklahvidele ja Del-klahvidele on eraldatud piisavalt ruumi ning erinevalt sülearvutitest pole neid tähtsaid klahve pisemaks tehtud. Samuti on väga mugavad numbriklahvid, millega võib pikki tabeleid kiirelt numbritega täita. See osa on just eriti hea raamatupidajatele ja andmesisestajatele.

PLUSSID

+ väga õhuke ja kompaktne

+ selge taustvalgustus

+ mugavad klahvid

MIINUSED

- kallivõitu

- pole juhtmevaba

TEHNILISED ANDMED

Klaviatuur Logitech K740 Illuminated

Hind: ca 100 eurot

Nõuded arvutile: Windows 10,11, USB port

Mõõtmed: 190 x 456 x 9,3 mm

Kaal: 1050 grammi