Suur ja õhuke, ilus ja mitte just kerge: Logitechi uus klaviatuur MX Keys S on mõeldud neile, kes kasutavad mitut seadet ja kes muuhulgas tahaksid kasutada ka Maci ja iOS- kõiki muid seadmeid. Logitech on nimelt teinud metalse korpusega õhukese klahvistiku, mis sobiks hästi kokku mõne Apple´i lauatootega või miks mitte ka tahvliga. Lisaks sobib see ka PC-dega, Androidiga tahvlite ja telefonidega ning võid ühendada isegi oma nutitelekaga.

Nii nagu ikka, võib ka kvaliteedis üsna kindel olla, altminekut pole reeglina karta.

Kui see klaviatuur karbist välja võtta, siis kohe torkab silma ilus disain ja mõnusada madalad klahvid, kuid ka Bolt-tüüpi adapter. See on üks Logitechi veidraid harjumusi - kunagi ei tea, millisega neist paljudest adapteritest seekordne seade ühildub. Kui näiteks sülearvuti küljes oli Unified adapter, mis siis nüüd teha? Panna viimane vaba port kinni Logitechi teise adapteri jaoks?

Õnneks olukord nii hill pole ja MX Keys S toetab ka Bluetoothi, mis on klaviatuurile igati sobilik ühendus. See ühendamine käib kähku ja klaviatuur tuntakse klaviatuurina ära.

Kui klahvidel tippima hakata, siis nupud on pisut kõrgema käiguga ja pladisevad valjemini. kui keskmisel sülearvutil. Samas on need tavalisest arvutiklaviatuurist palju pehmemad ja lühema käiguga. Seega on sündinud kerge kompromiss arvutiklaviatuuri ja sülearvutiklahvistiku vahel kaldega oluliselt rohkem sülearvuti poole. Siiski harjub väga madalate ja siledate klahvide peal tippinu üsna kiiresti ära ka veidi kõrgema käiguga, lisaks on tegemist täisklaviatuuriga, mis annab sõrmedele rohkem ruumi tegutsemiseks. Raamatupidajatele ja analüütikutele või andmesisestajatele meeldib kindlasti eraldi numbriplokk paremal.

Maci kasutajatele aga on eraldi Maci tähistusega klahvid.

Tähe- ja numbriklahvide vahel on eraldi kolm nuppu kolme seadme vahel sujuvaks ümberlülitamiseks. Seega võid istuda oma laua taga ja vaid ühe nupuvajutusega panna klahvistiku juhtima lauaarvutit, sülearvutit või tahvlit (või elutoa nutitelerit või laual vedelevat nutitelefoni). Seda saab teha nii Bolti adapteriga ühendatud seadmete kui Bluetoothi-ühendusega liidetud seadmetega.

Ülemisel funktsiooniklahvide ribal on hulk lisafunktsoone, mida tänapäevane kasutaja vajab: ekraaniheleduse muutmine (kui kasutad ühenduses sülearvutiga), klaviatuuri taustvalgustuse muutmine (sujuvalt saab heledamaks-tumedamaks muuta) ja muusika ning videokoosolekute juhtimine. Ekraanipildi jaoks on ka eraldi nupp, mis kasutab Windowsiga arvutis näiteks Windowsi lõiketööriista.

Logitech pakub selle klaviatuuriga ka komplekti, mis näeb ühesugune välja ja töötab sama adapteriga: MX Master 3S hiir ja MX randmetugi on siis samuti kaasas.

Midagi väga palju polegi muutunud võrreldes 2019. aastal välja tulnud eellase MX Keysiga, tegemist on nii-öelda väikese faceliftiga ehk näokohendamisega. Seda on tehtud pigem tarkvara poolelt, millega saab klaviatuuri programmeerida makrodega töötama. Välimus on üsna sama.

Klahvid on plastikust käärmehhanismi ja membraaniga, seega üsna sarnase tunnetusega sülearvutite nuppudele.

Õhuke korpus on tõstetud ülemiselt küljelt natuke üles, seega ergonoomilisem kui niisama laual lamades.

Laadimine käib USB C pesast, kaabel on kaasas. Niisamuti on kaasas ka Bolt adapter. Aku peaks kestma taustvalgustusega kümme päeva, ilma taustvalgustuseta aga viis kuud.

Kokkuvõttes on tegemist igati mugava, kuid natuke raskevõitu klaviatuuriga, mida lausa reisile just kaasa ei võtaks. Kuid töölauale või kodukontorisse sobib hästi nii oma hea välimuse tõttu kui töö- ja koduarvuti vahel kasutamiseks, nii Macile kui PC-le, nii mitmel toolil istujale kui edasijõudnule, kes viitsib klahve programmeerida ning makrosid teha.

PLUSSID

+ mugavad madalad klahvid

+ muudetav taustvalgustus, mis kohandub ka ise ruumi valgusega

+ uus mudel pole vanemast oluliselt kallim

MIINUSED

- sülearvutist ehk veidi jäigemad, pladisevamad ja pikema käiguga klahvid (kuigi arvutiklaviatuuriga harjunule see pigem isegi meeldiks)

- raskevõitu, pole lausa reisiklaviatuur

- Logitechi adapterimajandus on keeruline (kaasas USB adapter Bolt, mis Unified adapteriga ei sobitu)

TEHNILISED ANDMED

Juhtmevaba klaviatuur Logitech MX Keys S

Hind: ca 120 eurot

Laadimine: USB-C

Ühendus: Bluetooth

Taustvalgustus: jah, valge, heledus reguleeritav

Klahvimehhanismid: käärid-membraan

Suurus: täisklaviatuur (100%)

Aku: kuni 240 tundi taustvalgustusega, 5 kuud taustvalgustuseta

Tugi: MS Windows (10 ja 11), Chrome OS, iPadOS, macOS 11 (Big Sur), Linux, Android jt

Kaal: 810 grammi

Mõõtmed: 13,163 x 43,02 x 2,05 cm