Logitech tõi välja oma Master-sarja kaks uut mehaanilist klaviatuuri – täissuuruses MX Mechanicali ja minimalistliku MX Mechanical Mini. natuke varem oli välja tulnud samasse komplekti sobiv hiir MX Master 3S, mida Arvutimaailm on juba testinud.

Logitech Master-sari pakub professionaalsetele digiloojatele igapäevaselt kasutatavaid vastupidavaid tööriistu. "Mehaanilisi klaviatuure armastavate programmeerijate kogukond muudkui kasvab, nadd tahavad nad tunda samasugust täpsust ja kontrolli oma professionaalsete lauaarvuti klaviatuuride puhul nagu mängides," ütles Logitechi MX Series for Creativity and Productivity osakonna juht Tolya Polyanker. "MX Mechanical ühendab endas nende mõlema lahenduse parima – Logitechi mänguklaviatuuride kogemuse ja MX Masteri sarja."

MX Mechanical ja MX Mechanical Mini pakuvad uusima põlvkonna madala profiiliga mehaanilisi lüliteid. Klahvilüliti Tactile Quiet (pruun) teeb sellest Logitechi vaikseima mehaanilise klaviatuuri, mis annab ainulaadse mehaanilise tippimise tunde. Valitud turgudel on saadaval ka lülitid Clicky (sinine) ja Linear (punane). Klaviatuuridel on optimaalse perifeerse nähtavuse tagamiseks kahevärvilised klahvikorgid. Nutikas taustvalgustus, mis on saadaval kuues variandis, kohandab heleduse automaatselt ümbritseva valgustusega ja lülitub välja siis, kui seda pole vaja, tagades aku tõhusa kulutamise. Taustvalgustusega peab juhtmevaba klaviatuur vastu kuni 15 päeva ja taustvalgustuseta kuni 10 kuud, laadimine käib USB C kaabliga.

MX Mechanical, MX Mechanical Mini ja MX Master 3S ühilduvad tarkvaraga Logi Options. Kasutajad saavad oma töö optimeerimiseks kohandada üksikuid nuppe, kasutada eelseadistatud või luua oma rakendusprofiile, reguleerida kursori tundlikkust, valida taustvalgustusefekte ja palju muud.

Kõiki kolme toodet, mis on varustatud nii Bluetoothi ​​kui ka Logi Bolti patenteeritud juhtmeta tehnoloogiaga , saab turvaliselt kasutada rahvarohketes kohtades, saab ühendada kuni kolme erineva seadmega ning need toimivad erinevate operatsioonisüsteemidega, sh Windowsi, macOSi, iPadOSi, Androidi, Chrome OSi ja Linuxiga.

Mõned klaviatuuride plastosad on valmistatud taaskasutatud plastist (PCR): klaviatuuril MX Mechanical 45% ja MX Mechanical Mini puhul 47%. Lisaks on klaviatuuride pealmine alumiiniumkorpus valmistatud väikese süsinikusisaldusega alumiiniumist ja toodetud pigem taastuvenergiast kui fossiilkütustest, mis vähendab süsinikujalajälge.

Kõigil Logitechi toodetel, sealhulgas MX Mechanicalil, MX Mechanical Minil ja MX Master 3S-l, on süsinikuneutraalsuse sertifikaat. Logitechi toote ostmise ajal on selle süsiniku jalajälg juba nulli viidud metsanduse, taastuvenergiaallikate ja kogukonna toetustega.

Hinnad ja saadavus

MX Mechanical, MX Mechanical Mini ja MX Master 3S on saadaval alates 2022. aasta maikuust veebilehel Logitech.com ja edasimüüjate juures üle kogu maailma, sealhulgas Eesti poodides. Eeldatavad jaehinnad on klaviatuuril MX Mechanical 179,99 eurot, klaviatuuril MX Mechanical 159,99 eurot, hiirel MX Master 3S 129,99 eurot.