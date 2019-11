Esimene lumi on maas ja lumekoristusrobotid juba tulevad

Esimene lumi sadas juba maha ning Lumeboti koristusrobotitel on seega Lõuna-Eestis tööpõld juba ees. Eesti iduettevõtte Lumebot toob turule autonoomsed tänavakoristuse ja lumelükkamise robotid. Esimesed koristusrobotid alustavad tööd juba selle aasta novembris.

Lumeboti autonoomne koristusrobot saab töötada hooajast sõltumata, koristades tänavaid nii maha kukkunud lehtedest ja rämpsust kui ka lumest. 500 kilo kaaluv robot saab koristada kuni 5000 ruutmeetrit või näiteks 12 kilomeetrit kõnniteid.

“Meie robot sobib hästi kõnniteede, parkimisplatside, parkide ja hoonete ees olevate platside aastaringseks puhastamiseks. Koristusrobotid on varustatud ka kõrgtehnoloogiliste sensoritega, mis tagavad nende ohutuse jalakäijatele ja ümbruskonnale,” ütles Lumeboti kaasasutaja Kaspar Kikerpill.

Esimese aastaga ehitas Lumebot valmis kolm erinevat robotit ning septembris valminud kolmanda põlvkonna robot on valmis pakkuma teenust esimestele maksvatele klientidele. “Novembris hakkavad meie robotid teenindama esimesi maksvaid kliente. See on igale startupile väga oluline verstapost, eriti tehnoloogiaettevõtte jaoks – saata oma laps tööle,“ ütles Kikerpill.

Koristusrobotite turule toomiseks alustas Lumebot koostööd Eesti investeerimisettevõttega Superangel, kelle investorite ringi kuuluvad nii erainvestorid kui ka riiklik SmartCapi poolt hallatav fondifond, LHV Pensionifondid ja mitmed välisfondid. Superangeli ühe asutaja ja investori Veljo Otsasoni sõnul on koristus- ja lumerobotite turg globaalne ning suure äripotentsiaaliga idee taga on ambitsioonikas ja hästi organiseeritud meeskond. “Tänavate puhastamine on aja- ja ressursimahukas töö – miljonid inimesed üle maailma töötavad täiskohaga selleks, et tänavad saaks puhtaks lumest ja rämpsust. Lisaks veel majaomanikud, kes teevad seda oma vabast ajast. Tulevikus võiks tänavate koristamine jääda robotitele, et inimesed saaks keskenduda huvitavamatele ja rohkem väärtust loovatele ülesannetele,” ütles Superangeli üks asutajatest ja investor Veljo Otsason.

Ehitada valmis robot, mis on kasulik ja töökindel, on Otsasoni sõnul suur väljakutse, kuid investorina on Superangel kindel, et Lumeboti meeskonnal on selleks tugevad eeldused.

Superangeli kiirendiprogrammi Alpine House eesmärk on ehitada tugev ettevõte, mis jõuaks võimalikult kiiresti järgmise verstapostini, milleks on kas järgmine rahastusvoor või orgaanilise kasvu ja kasumlikkuseni jõudmine. Alpine House inkubatsiooniprogrammi kandideeris sel hooajal üle 200 idufirma.