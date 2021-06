TEST: Trust GXT 970 Morfix ehk tee-ise hiir vahetatavate nuppudega

Trusti GXT mängurihiired on stiililt üsna sarnased (hiljuti oli testis GXT 900 Kudos), nii ka see uus muudetava kujuga hiir GXT 970 Morfix. Kiirus on sarnaselt üsna pöörasevõitu - 12 000 dpi asemel siiski 10 000, aga ka selle kiiruse ja täpsusega kannatab väga hästi profilt mängida.

Trustil on olnud ka hulga programmeeritavate nuppudega hiiri varemgi, aga seekord on Morfix teistsuguse ehitusega. Nimelt saab selle hiire külgmisi magnetiga paneele vahetada. Vasakule käib kaks küljepaneeli, samamoodi saab ka paremal olevaid külgi vahetada. Vasakule võib panna kas kontoritööks sobiva kahe nupu (pluss allpool ühe lisanupuga) paneeli või hoopis programmeeritavate üheksa nupuga mänguripaneeli, mille iga nupu alla on võimalus programmeerida käsujada hiirega kaasatuleva tarkvara abiga.

Tarkvaras saab veel lisaks seadistada hiire parameetreid, valida valgusefekte (nagu mängurihiirele kohane, on sel RGB LED valgusefektid) ja lõpuks on võimalik kiirelt eraldi nupust DPI-d ehk hiire tundlikkust muuta. Kasutusel olev kiirus on näha rulliku ja GXT logo värviga - kõige kiirem lilla, kõige aeglasem punane. Aga värve saab muuta.

Neid DPI LED tulesid polegi võimalik välja lülitada, seega kui tahad hämaras ilma lisatuledeta hiirt liigutada, siis mingi valgus jääb.

Kui hiir ise on igas olukorras küllalt täpne ja hea, nupud tundlikud ja üsna vaikse, kuid tajutava klõpsuga (pole siiski "Silent Click", siis edasi maksab sügavuti seda isendit uurida juba kaasasoleva tarkvara abiga.

Kõiki nuppe saab muuta, kõiki LED-e samuti. Lisaks on võimalik salvestada makrosid (nuppude vajutamise jada) ja need mõnele nupule määrata.

Makrodega tuleb aga arvestada, et mingi väikse viite peab tavalisel klaviatuuril mängides arvutile andma, sest näiteks kui programmeerida üks hiire nupp tippima kiirelt veebiaadressi www.am.ee, siis osa tähti siiski ekraanile ei jõua - ilmselt arvuti ise ei jõua igale "vajutusele" nii kiirelt reageerida. Iga klahvivajutuse vahele saab aga makros lisada ajalise viite. Siin on ilmselt vaja viidete pikkusega natuke mängida, et selguks arvuti reageerimiskiirus igale klahvivajutusele.

Hiirel puudub Mac-i tarkvara, seda saab kasutada vaid PC tüüpi arvutil. Kui on soov hiire parameetreid tuunida, siis peaks tarkvara ka arvutisse installima, aga ilma selleta tegutseb Morfix nagu tavaline arvutihiir, kõik põhifunktsioonid on olemas ja kiirust saab ka nii muuta.

Hiire korpus tundub olema paljudest teistest pikem (GXT 900-l oli samuti), mis annab ka suuremale kämblale rohkem tuge. Pikem hiir püsib kindlamini käes ja saad seda ka peopesaga juhtida, mitte ainult sõrmedega.

Matt pealispind on küll mugav käe all, kuid võtab üsna kergelt sõrmejälgi ligi. Põhja all olevad libisemispadjad on siledad ja üsna libedad, nii et arvutihiir liugleb karedatel või päris klaasistel pindadel päris kenasti.

Kokkuvõttes on see kena arvutihiir, mida on mõtet osta siis, kui sama hiirega tööd teed ja mängid. Kolme nupuga paneel on kontori ajaks, ülikonna saab aga sportlikuma kostüümi vastu vahetada mängude ajaks, kui küljepaneeliks lisada üheksa programmeeritava nupuga mänguri kest. Oma hinna kohta on mängurihiirt ja kontoriroti tööriista küll.

PLUSSID

+ Vahetatavad küljepaneelid, magnetiga

+ Hea kiirus ja täpsus oma hinnaklassis

+ RGB LED efektid

MIINUSED

- LED efekte ei saa täiesti välja lülitada

- Maci tarkvara pole

TEHNILISED ANDMED

Mängurihiir Trust GXT 970 Morfix

Hind: ca 36 eurot

Ühendus: USB 2

Nuppe: kuni 14

Programmeeritavad nupud: jah

Makrodega nupud: jah

RGB LED: jah, seadistatav

DPI: 200-1000

Ühilduvus: PC, Windows

Kaal: 167 grammi koos juhtmega, hiire enda kaal 110 grammi