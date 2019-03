Ülevaade: milliseid mobiile inimesed tegelikult kasutavad?

Mida teha ühel päikselisel kevadisel pühapäeva pärastlõunal? Loomulikult veebistatistikasse kaevuda. Vaatasime järgi, millistest telefonimarkidest Arvutimaailma veebi on sel aastal külastatud ja see annab ka hea läbilõike, milliseid telefone tegelikult inimesed kõige rohkem kasutavad.

Sest meile kipub ju toimetuse testimislauale ikka rohkem tipptelefone tulema, mida tootjad kõige enam tahavad promoda. Odavamad ja aeglasemad aga on tavalistel inimestel taskutes nende soodsama hinna pärast ja kõigil pole igapäevaseks kasutuseks tippude tippu ju vajagi. Kui suur see vahe on ja millised mobiilid siis on tavaliselt kasutusel, selle kohta annab ülevaate ülalolev tabel.

Nagu näha, on suur osa nutitelefonidest iPhone´id (16,5%), kuid sellesse kategooriasse kuuluvad kõik mudelid, mis pole veebis käies konkreetselt edastanud, mis põlvkonnaga tegu. Allpool on ka eraldi iPhone´ide põlvkondi omaette ridades.

Androidiga mobiilide valik on aga kirjum. Muidugi domineerivad kaks suurtegijat Samsung ja Huawei, alles 25. kohalt leiab neljanda edetabelisse jõudnu - Oneplus´i.

Galaxy S8 kasutajaid on 3%, Huawei P20 Lite´i kasutajaid 2,3% kõigist külastajatest. iPad´i kasutajaid on 2,6%.

Kolmandas kümnes leiame esimese Sony - Sony XZ1 Compact on 31. kohal, siis tuleb ka esimene Xiaomi - nende mudel Mi A1 on 32. kohal.

Üllatava mobiilitootjana leiame 37. kohalt Acer Iconia (0,56% kõigist külastustest) ja 63. kohal on kestvustelefon Cat S60 (0,35%).

TOP 100 hulka on veel pääsenud LG G6 ja itel S41. Viimane on meil tundmatu bränd, mille kodulehel seisab, et Indias on nad 9% turuosaga saavutanud teise koha.

Nuputelefone siin pole, sest see statistika on väikese kitsendusega - registreerib vaid meie veebilehe külastajad. Nuputelefonidega tavaliselt veebis eriti ei käida.