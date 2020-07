Otto Q - kiire juhtmevaba laadija, mis sulandub pehme mööbliga

Kui kord juba juhtmevaba laadija peibutuste võrku langed, siis on raske kaablite juurde tagasi pöörduda. See on juba vana tõde. Ja kui juhtmevaba laadija laeb sama kärmelt, kui tavaline kaabliga USB-laadija, siis on veel raskem tagasi pöörduda. Moshi uus laadija Otto Q lisab veel kolmanda dimensiooni - mobiililaadijat ei pea häbenema, see sobib kokku sinu pehme mööbli, Bang & Olufseni kõlari ja isegi äsja saabuva sügismoega.

Arvutimaailma testimislaual oli Moshi uus laadija Otto Q mõned nädalad. Selle testimisel olid kahetised tulemused, olenevalt sellest, millega võrrelda.

Kui võrrelda tavalise keskmise mobiililaadijaga, siis on see juhtmevaba laadija täiesti tegija, laeb tõesti kiiresti või isegi kiiremini. Kui aga vaadata näiteks viimase aja Huawei ülivõimsaid kiirlaadijaid, siis juhtmevabalt ikka nii kiiresti täis ei saa, kui mõne 40 W tipplaadijaga. See asetab Moshi kuhugi parimate ja keskmiste vahele, ehk sinna kuskile ülemisse veerandisse. Kui tõesti ei raatsi või ei saa endale hankida ülivõimsat (juhtmega) laadijat, siis milleks sama kiirelt kaabli otsast keskmisest adapterist laadida, kui juhtmevabalt saab ka? Selles osas on Moshil selge mugavuseelis.

Seadme laadimisala on kaetud koreda halli kangaga, mis lisab stiilsust ja luksust. Selleks, et telefon laadimise käigus pealt ära ei libiseks - näiteks siis, kui keegi sõnumi saadab ja seade vibreerima hakkab - on kanga peal ka kummist libisemisvastased rõngad.

Qi sertifikaat tähendab, et laadija on ühilduv valdava enamuse juhtmevabalt laetavate seadmetega - lisaks telefonidele nutikellade, kõrvaklappide ja muude vidinatega. Näiteks AirPodsid ja AirPods Pro´d on juhtmevabalt laetavad.

Laadimiskaugus on kuni 5 mm, mis tähendab, et ka väga paksu ümbrisega ei pea seda laadimiseks telefoni ümbert ära võtma.

Huvitaval kombel mõjus aga Huawei P40 Pro+ kõrge kaameraplokk tagaküljel piisavalt eemalehoidvana, et Moshi seda telefoni lausa igast asendist laadima ei hakanudki. Tuli sättida nii, et kaamerakõrgendik ei jääks laadimisalusele.

Teiste telefonidega sellist probleemi polnud ja laadimine toimis üsna igas asendis.

Tegime ka väikese kiirustesti. P40 Pro+ telefoni 60% laetuse juures panime selle Moshi juhtmevabale alusele ning 1% energiat sai telefon juurde kahe minuti ja 46 sekundiga.

Sama testi Huawei enda juhtmevaba kiirlaadijaga (5-20 V, 5 A) tehes toimus 1% juurdelaadimine 1 minuti ja 20 sekundiga. On tõesti kiirem, kuid need on Huawei enda optimeeritud uusimad ülivõimsad laadijad.

Moshi laeb võimsusega 5 kuni 7,5 vatti sõltuvalt kasutatava toiteadapteri võimsusest (tehniliste andmete järgi kuni 10 W adapterist), seega on hea võtta võimsam kiirlaadija, et võõimsust paremini ära kasutada.

Tegemist on kokkuvõttes üsna efektiivse juhtmevaba kiirlaadijaga, mida on hea kasutada näiteks igapäevaselt töölaual või kodus diivanilaual-öökapil, sest seade on stiilne ja tõesti laeb kiiremini kui mitmed teised juhtmevabad laadijad. See pole nii kärme, kui uusimad ülivõimsad juhtmega laadijad mõnede tootjate tippmudelitele, kuid kindlasti paremad, kui keskmised tavalised juhtmega adapterid. Lisame siia veel juhtmevaba mugavuse ja see toode tasubki end juba ära.

PLUSSID

+ kiirem kui tavaline "harju keskmine" USB-laadija

+ stiilse välimusega

+ töötab ka läbi paksu, kuni 5 mm mobiiliümbrise

MIINUSED

- kõrge kaameraplokiga telefoni peab sättima nii, et kaameraplokk mobiili laadimispinnast liiga eemal ei hoiaks

- päris tippvõimsusega mõne tootja enda laadijate kiiruse vastu see juhtmevaba laadija alati ei saa

TEHNILISED ANDMED

Juhtmevaba kiirlaadija Moshi Otto Q Nordic Gray

Hind: 44,95 eurot (Moshi.com, müügil ka Euronicsis)

Toetatav laadimisstandard: Qi

Kiirlaadimine: kuni 10 W adapterite tugi (adapter pole kaasas)

Laadimisnäidik: LED põleb, kui laadimine toimub

Ühendus: USB-C kaabel

Turvalisus: kõrvaliste (metallist) objektide tuvastus ehk FOD (Foreign Object Detection)

Kaasas: USB-C to USB-A kaabel (1 m)

Kaal: 137 grammi