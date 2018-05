Nissan tegi roboti, mis oskab jalgpalliväljakuid maha joonistada

Kui tulevik kuulub kuhjale erinevatele robotitele, mis igaüks teevad ise asju, siis selline Nissani robot on kindlasti mõne jalgpalliklubi või hobivutitaguja arsenalis. Kõigepealt robotmuruniidukiga plats puhtaks, siis Nissani robotiga jooned maha ja siis - Robotexi robotid platsile...

Nissan avalikustas Kiievis 2018. aasta UEFA Meistrite Liiga finaalis autonoomse roboti, mis suudab joonistada jalgpalliväljakuid kõikjale, kus on selleks ruumi.

Robot nimega Pitch-R on inspireeritud Nissani täiustatud juhiabisüsteemist ProPILOT.

ProPILOT on saadaval uues täiselektrilises Nissan LEAFis ja Euroopas enim müüdud krossoveris Nissan Qashqais.

Robotil Pitch-R on neljast kaamerast koosnev tuvastussüsteem, asukoha GPS-jälgimissüsteem ja kokkupõrke vältimise süsteem. See suudab tõmmata keskkonnasäästliku lahustuva värviga valgeid jooni murule, asfaldile või kruusale.

Pitch-R-i toiteallikaks on taaslaetav akupakett. Kui robot on aktiveeritud, liigub see autonoomselt oma ümbruskonna analüüsimiseks reaalajas ja leiab kiiresti sobiva ruumi. Ebatasased pinnad ei tekita Pitch-R-ile probleeme ja see suudab liikuda ümber iga takistuse.

Pitch-R suudab luua väljakuid 5-, 7- või 11-liikmeliste meeskondadega mängude jaoks. Kogu protsess kestab tavaliselt alla 20 minuti.

Tulemuseks on täiuslik ja professionaalne jalgpalliväljak, mis vastaks UEFA nõuetele, kui kohale tuleks Liverpool F.C. ja Real Madrid C.F. Kuid see sobib ideaalselt ka amatööridele, kes soovivad nädalavahetustel või pärast tööd oma oskusi näidata.

Nissan lõi roboti Pitch-R selleks, et tõmmata noorte jalgpallifännide tähelepanu. See on esimene prototüüp täiustatud prototüüpide seerias, mille arendamiseks kasutatakse Nissani intelligentse mobiilsuse tehnoloogiat. Uusi lahendusi saab näha ka UEFA Meistrite Liiga järgmise hooaja võistlustel.

„UEFA Meistrite Liigas mängivad maailma parimad jalgpallurid,” ütles Nissani turunduse ja kaubamärgi strateegia asepresident Roel De Vries. „Kuid kõik need staarmängijad alustasid nagu iga laps, kasutades väravapostideks käepäraseid vahendeid ja märkides kriidiga maha jooned seal, kus nad leidsid oma lemmikmängu mängimiseks piisavalt vaba ruumi."