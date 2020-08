Tutikas elektritõuks uskumatu avamishinnaga: NIUBILITY N1 otse Poolast

(Sisuturundus)

Hiinas tuli välja uus elektritõukekas NIUBILITY N1, kuid juba järgmisest nädalast on see Poola laos olemas ja tuleb Eestisse Euroopa Liidu siseselt ehk siis ilma kaugemalt saabumise maksudeta. Ja hind - see on õige hea. 250 eurot. Kuid see pole veel kõik.

Mida õigupoolest niubility tähendab? See pole küll otsetõlkes mandariini keelest, kuid noorteslängis inglise-hiina segakeeles Chinglish´is tähendab niubility vinget. Ehk siis üks elektritõukekate tootja on omale brändinimeks võtnud "vinge".

Tegemist on uue tõuksimudeliga, mis avamishinnaga müügil Poola laost alates järgmisest nädalast. Aga tellida saab juba praegu. Posti pannakse 31. augustist 4. septembrini ja Eestisse jõuab 2-5 päevaga ehk tegemist on lausa keskmise kodumaise e-poe tellimiskiirusega.

Mida siis uus odav tõukekas võimaldab? Tegemist on omas klassis ühe soodsaima isendiga, mis pakub järgmist:

suured rattad, rehvimõõt 8,5 tolli

maksimumkiirus 25 km/h

mootori võimsus 250 W

Maksimaalne tõus 15 kraadi

Läbitav vahemaa ühe laadimisega 25 km (70 kg reisijaga, 15 km/h keskmise kiirusega Eestile tüüpilisel tasasel maastikul)

Aku mahtuvus 7,8 Ah, laadimisaeg 3-4 tundi

Turvalisus: hele esi- ja tagatuli (LED), e-ABS ja ketaspidurid, veekindel akuümbris

Sõitja pikkus vahemikus 120-200 cm, kaal kuni 120 kg

Kuid nagu alguses öeldud, see pole veel kõik. Kui kasutad ostes kupongi D526770949DEB000, langeb niigi odav hind veelgi: 227 euroni. Kuna tegemist on suure asjaga, siis lisandub ka transpordikulu 8,4 eurot.

