Test: liugleme Hiina "vinge" e-tõukekaga Niubility N1 Pirita kergliiklusteedel

Kuna Gearbesti info kohaselt on Eestis ostetud juba õige mitmeid Niubility uhiuusi elektritõukekaid läbi Poola lao, siis otsustasime ka ise toimetuse ja abijõududega selle ära proovida.

Niubility tähendab inglise-hiina noorteslängis Chinglish´is vinget. Tegemist on üsna uue elektritõukeka tootjaga, kelle mudel N1 tuli alles septembri alguses välja ja sellepärast pole selle kohta just palju infot saada isegi Hiina internetiavarustest. Välimuselt on Niubility N1 üsna sarnane Xiaomile ja ka tehnilistelt näitajatelt on sarnasus kohati päris suur, kuid hind võib olla kuni poole odavam. Gearbestist sai spetsiaalse kupongiga selle e-tõukeka kätte näiteks ligi 230 euroga (täishinnaks 250 eurot). Lisandub 8-10 eurot transpordikulu ja tollimakse ei lisandu, sest tõukekas on olemas Poola laos ja tuleb kohale 5 päevaga (nii nagu meil juhtus).

Üllatava näitajana leiab tehnilistest andmetest rea, et see odav liikur kannatab kuni 120 kg sõitjat. Tavaliselt on valik üle 100 kg sõitjatele sobivatest tõuksidest üsna kitsas. Ka 25 km sõiduulatust tundub üsna OK, ehkki sellesse numbrisse tuleb suhtuda alati umbusuga. Tegelik sõiduulatus võib olla elektritõukekatel kuni poole väiksem tehnilistes andmetes lubatust. Kuid tegelikkus selgub juba hiljem testi käigus.

Postikulu tundub sisaldavat ka kulleriteenust, sest elektritõukekas tuuakse ukse taha ilma ette teatamata Omniva kulleri poolt.

Kastis on e-tõukekas, laadija, mõned kruvid, võti ja juhend.

Vahtpolüstürooli pakitud liikur tuleb enne kasutamist vähemalt nelja kruviga kokku panna - lenks on kompaktsuse huvides lahti võetud ja see käib jala külge nelja väikese kruviga.

Koostekvaliteedile võib siin teha väikeseid etteheiteid. Näiteks lenksu minev juhe on enne torusse minekut üsna lohakalt teibitud ja kui tahad, et ka vihmas ja külmas (kondensis) masin paremini kestaks, võiks ette võtta ületeipimise. Nii igaks juhuks. See võtab ainult paar minutit.

Lenks käib külge nelja kruviga ja need võib kinnitada püsivalt. Lahti võtma neid enam ei pea. Kaks kruvi lähevad ilusti kinni, kaks aga ei liigu lõpuni, kuni kruvipead saab ümmarguseks keeratud. Kaks kruvi jäävadki nii umbes millimeetri oma koonusjast pesast välja ulatama, aga tundub, et lenks ise on ka niimoodi üsna jäigalt paigas.

Tõuksil on täiskasvanu jaoks justnagu üsna lühike jalaosa, kuhu mahub lahedalt üks jalalaba ja pool teist (või peab üks jalg natuke risti olema). Samas on Niubilityl kasutatav jalatoena ka tagumise ratta kohale ulatuv kaldus toetuspost, mis on hea leiutis. Sinna saab küll jala mugavalt toetada. Kaldus jalatoe all on ka tõukeka aku.

Lastel mahuvad mõlemad jalad jalalauale, lenks sobib pikkustele 120-200 cm, kuid kõrgus pole reguleeritav.

Lenksu saab kokku voltida nagu Xiaomi tõukekatel ja tehniliste paberite järgi võtab see aega kolm sekundit. Kõlab tõesti usutavalt, sest kinnitus tuleb lihtsalt lahti teha ja tõuks kokku käänata. Lenksu küljes olev klamber haakub ise tagumise poritiiva küljes oleva konksuga. Natuke rohkem aega läheb siis, kui oled lenksutorul kinnitusele peale keeranud ka lukustusvõru - juhendist ei selgu, kas see peab alati peal olema või võib ka niisama sõita. Lenks paistab siiski kindlalt kinnitatud olevat ka ilma selle võruta.

Tee peale

Elektritõukekal on elektrooniline näidik, kus on info tulede põlemise, sõidukiiruse ja aku oleku kohta. Roheline-punane indikaator näitab, kas on peal "tavaline" või spordirežiim. Nende vahe on selles, et tavalises olekus on sõidukiirus piiratud 15 km/h, mis tundub linnas üsna turvaline. Pikemate ja siledate jalgrattateede jaoks on spordirežiim, mille kiiruspiirang on 25 km/h.

Tuleb tunnistada, et 80-90 kg kehaga jäi siledal teel kiiruse laeks 23 km/h. Lapsed said korraks ka 26 km/h kätte kehakaaluga 45 kg.

Kiiruse reguleerimine käib nagu ikka elektritõukekatel - annad paremalt lenksu küljes olevalt "gaasipedaalilt" kiirust juurde ja kui oled hoidnud natuke aega kiirust, siis rakendub autopiloot, mis jääb kiirust hoidma. Uuesti vajutades rakendub pehmem elektrooniline pidur, mis kiirust vähendab ja vasakul lenksu küljes on ka käsipidur, mis rakendub ketaspiduritele tagaratta küljes. Taga on ka pidurituli, mis pidurdades süttib.

Pikamaakatse

Võtame ette ka pikamaakatse, et teada saada, kui kaua 7,8 Ah aku vastu peab. Laadimisaeg on ligi neli tundi, siis saab hakata sõitma kuni 25 km, nagu tehnilised andmed lubavad. Teekond kulges Pirita kergliiklusteedel, kus ehk on natuke vähem kiirendamisi ja pidurdamisi, kui näiteks kesklinnas.

Enamusel teest oli peal normaalrežiim ehk kiirusepiirang 15 km/h. Nii umbes veerand teest sai sõita piiranguta ja siis õnnestus ka mõnel hetkel 23 km/h kätte saada. Tõukekas on üsna stabiilne ja liiga järskudeks pööreteks on peal lenksu pöörangutõkked. Seega suurel kiirusel lenksu risti keerata ei saa.

Rehvid on täispumbatavad ja need tuleb ilmselt manomeetriga kontrollides üsna kivikõvaks kompressorist lasta. Kaasas on ka jalgrattapumba voolik, aga kivikõvaks pumpamine võib üsna vaevarikas olla. Käega katsudes suhteliselt kõvad rehvid oleksid sõites võinud siiski veel rohkem täis olla.

Nii umbes 10 km järel oli viiepulgalisest akunäidikust järel kaks pulka. Aku hakkas täiesti tühjaks saamise eest hoiatama 14. kilomeetri täitumisel. Siis peaks veel 10-15% akust järel olema.

Kui tõuksiga tööle sõita, siis peaks igaks juhuks akulaadija kaasa võtma. Laadija on üsna suur, aga mitte väga raske. Laadimiseks kulub neli tundi.

Kokkupanduna mahub Niubility pagasiruumi:

Ruumi võtab see siiski nii palju, nii et muu kraami paigutamisega peab natuke vaeva nägema.

Õhtusel ajal põleb elektritõukekal esi- ja tagatuli, sügisesel ajal peaks see igal ajal sees olema. Aku olevat pakitud veekindlalt, kuid juhendis siiski soovitatakse, et rohkem kui 2 cm sügavusest veest pole soovitatav läbi sõita ning vihmaga sõitmine võiks ka olla pigem välditav.

Mida sellest kõigest järeldada?

Järeldus Arvutimaailma elektritõukeka testist on pigem soovitav. Muidugi kui tahad saada endale tõsist igapäevast kruiiserit raskema kehakaalu ja pikemate vahemaade jaoks, peaksid ostma mõne kallima - kordades kallima. Kui aga võrrelda tavaliste 400-600 euroste elektritõuksidega, siis pole eriti palju põhjuseid, miks ei peaks seda alla 250-eurost liikurit ostma. Vastupidavuse osas pole muidugi veel võimalik järeldusi teha ja mõned koostekvaliteedi lohakad näited sunnivad selles osas ettevaatlikkusele: näiteks ka tagaratta juures olev kummitihend, mis pidurit kaitseb, on natuke lohakalt lõigatud ja paigaldatud. Tõukekas võiks pisut kergem olla (12 kg), kuid on näha, et selle kere on üsna tugev ja sealt ilmselt ka need kilod. Samas - Xiaomi Mi M365 kaalub vaid pool kilo rohkem.

Seega - säästlikuks lühikeste sõitude tõuksiks (ja kui töökoht on näiteks kuue-seitsme kilomeetri raadiuses) on see hea küll. Hind soosib elektritõukeka kasutajaks hakkamist ja annab uue, madalama hinnabarjääri, mida ületada.

PLUSSID

+ Väga hea hinnaga ja tuleb lisanduvate maksudeta otse Poola laost

+ Stabiilne ja tugeva kerega

+ Sobib kuni 120 kg täiskasvanud sõitjale (rääkimata al. 120 cm lastest)

MIINUSED

- Koostekvaliteet jätab kohati soovida

- Aku kestab täiskasvanud sõitjaga tunduvalt vähem, kui lubatud

- Puudub mobiiliäpp ja juhtimisvõimalused

TEHNILISED ANDMED

Elektritõukekas Niubility N1

Hind: 250 eurot (soodustusega 232 eurot) pluss transpordikulu mitte rohkem kui 10 eurot (Gearbest)

Rehvid: 8,5 tolli, õhkrehvid (autopumba ventiiliga)

Maksimumkiirus 25 km/h (tavarežiimil kuni 15 km/h piiranguga)

Mootori võimsus: 250 W

Maksimaalne tõus: 15 kraadi (oleneb ka sõitja kaalust)

Läbitav vahemaa ühe laadimisega: 25 km (70 kg reisijaga, 15 km/h, Arvutimaailma testis 14 km)

Aku mahtuvus: 7,8 Ah, laadimisaeg 3-4 tundi

Turvalisus: ere esi- ja tagatuli (LED), e-ABS ja ketaspidurid, veekindel akuümbris

Sõitja: pikkus vahemikus 120-200 cm, kaal kuni 120 kg

Elektritõukeka kaal: 12 kg

Kokkupandav: jah, 3 sekundiga