Nokia tuli välja uute nuputelefonidega, millega saab ka Facebooki suhtlusäppi kasutada

HMD ei ole unustanud vanu häid Nokia nuputelefone, mis on saanud uue hingamise. Lisaks tuleb novembris Eestis müügile ka eriti tugev nuputelefon.

Vanaemad-vanaisad, aga ka näiteks ehitajad või kaitseliitlased on Nokia uute mudelite põhiline sihtgrupp. Küll aga pole nutimaailmast irduda üritajad, sest neil nuputelefonidel on samuti olemas nuputelefoni jaoks kohaldatud WhatsApp jt nutitelefonide ajaröövlid, mille abil saab lähedaste eluga kursis olla. Uued telefonid on Nokia 2720 Flip klapptelefon ja Nokia 800 Tough seiklustelefon.

Nokia 2720 Flip - 4G ja WhatsApp

Mis eristab Nokia uut stiilset klapptelefoni nutitelefonidest peale selle, et sel on suurte selgete nuppudega klaviatuur ja puudub Android? Neid asju on kindlasti vähem kui vanasti. Näiteks saad oma telefonile anda kiire 4G andmeside, sest sotsiaalvõrguäpid võivad seda vajada. Samuti oleme me juba unustanud klapptelefonide eelised ja kokkuvolditavad ekraanid ei meenutanud neid: kui klapid kokku, on see hoopis pisem kui tavalised nutitelefonid ja mahub lahedalt taskusse.

Kaks ekraani tähendab, et klappi avamata saad vaadata, kes helistab, mis kell on, mis teated on saabunud jne. Siis, kui klapi avad, saad suuremalt ekraanilt juba lähemalt vaadata. Ja kõne lõpetamiseks ei pea ekraanile enam pilku viskama - lihtsalt klapp kinni ja kõne lõpebki.

Aku ooteaeg on maksimaalselt 28 päeva, kuid muidugi lühendavad seda oluliselt nii kõned kui andmeside. Siiski jätkub akust väga mitmeks päevaks, mis on kordades enam kui paljudel paljutuumalistel suure ekraaniga nutitelefonidel.

Äpid klapptelefonis pole midagi uut, juba 15 aastat tagasi võis oma nuputelefoni laadida mõne Java programmi, mis MSN-i sisse logis ja veebis surfas. Kuid nüüd on vajadused suuremad ja neid rahuldavadki uued Nokia äpid: 2,8-tolliselt ekraanilt saab sõnumeid näha ning T9 klaviatuuriga teksti trükkida, sellest peaks nii Whatsapi kui muude äppide jaoks piisama. Muidugi on olemas ka e-posti klient ning isegi Google´i mõned teenused, näiteks Google Maps või isegi Youtube.

Kõik see on muidugi meeletult ebamugavam, kui me praegu oleme harjunud ja äpid on võrreldes uusimate nutitelefonidega tiguaeglased, nagu kirjutatakse ka esimestes selle telefoni review´des.

Tehnilised andmed ei kannata eriti mingit võrdlust ka odavaimate nutitelefonidega, kuid nuputelefoni juures ajavad asja ära, kui arvestada, et kasutaja pole ilmselt väga suur nutifunktsioonide kasutaja: 240 x 320 piksline madala resoga ekraan, kõigest 2-megapiksline kaamera, millega väga palju midagi teha ei saagi, kahetuumaline protsessor, pool giga mälu.

Nokia 800 Tough - töötelefon igasse olukorda

Sisu on Nokia 800 Tough´il sama rikkalik või puudulik, nagu Nokia 2720 Flip´il, kuid korpus hoopis teisest puust või plastist. Telefon kannatab karmi pakast, ekstreemset soojust (näiteks suvel auto armatuurlauale unustatult ehk -20 kuni +55 kraadi), vett ja pori. Samas hind jääb kuhugi 100 euro kanti. Tegemist on nii-öelda seiklustelefoniga, nagu HMD ise seda klassifitseerib ja selleks, et saaks ka kuhugi ronida, telefon kaasas, on sellel kummist korpuses auk karabiinide jaoks.

Selleks, et numbriklahvidel tippimine liiga tüütuks ei läheks, on mobiilil ka Google Assistanti tugi.

Aku kestab 43 päeva ooterežiimil ja see on tänapäeval üsna rekordihõnguline tulemus.

Kaamerale ei maksa samuti palju lootusi panna, kuid tegemist on 2-megapikslise sensoriga, mis juba üht-teist dokumenteerib.

Telefoni ülaservas on lisaks taskulamp.

QVGA ekraan on 2,4-tollise diagonaaliga, operatsioonisüsteemiks endatehtud KaiOS, mälu 512 MB (RAM) ja 4 GB (flash), kaks nano-SIm kaardi pesa, millest üks kasutatav ka microSD kaardi jaoks, lisaks FM raadio, kõlar (handsfree kõnedeks ja heli kuulamiseks), micro USB laadimispesa.

Nokia 2720 Flip ja Nokia 800 Tough jõuavad Eestis müüki novembris.