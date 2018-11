Lenovo nutikas hambahari paneb vannitoas pead murdma

Raske oleks olnud ennustada 15 aastat tagasi, et Arvutimaailm hakkab testima hambaharja. Aga mis teha - nutiajastu on jõudnud sinnamaale, et meil on nutihambahari, mida juhib äpp ja mingil määral on sellesse lisatud ka tehisintellekti.

Lenovo, mida tunneme siin Eestis ärisülerite valmistajana, teeb tegelikult Hiinas ka palju muud, sealhulgas elektrilisi hambaharju. Testis osalenud katsetajale sai tellitud Lenovo Lemei, mis töötab USB-st laadimise järel kuni sada päeva ning millel on kaasas neli otsikut, millest piisab kokku üheks aastaks. Hiljem saab otsikuid juurde tellida, aga meil levinud elektriliste hambaharjade otsikutest ükski Lenovole ei sobi.

Tegemist on ultraheli-hambaharjaga, mis teeb kuni 30 000 vibreerimist minutis. Harjased on eksporditud USA-st Dupontist, need on spetsiaalsest hambaharjamaterjalist, et oleks piisavalt pehme, aga samas efektiivne.

Intelligentsel hambaharjal on viis erinevat režiimi: puhastav (tavaline), värskendav, sensitiivne, igemehooldus. Iga järgmine režiim käivitub nuppu üks kord vajutades.

Kaasas on ka üsna napp inglise-hiina keelne õpetus. Kuid tõelised nutiomadused avanevad muidugi alles siis, kui oled oma telefoni alla laadinud mobiiliäpi ja selle ära seadistanud. Hambaharjaga suhtleb see üle Bluetoothi.

AiBrushi äpp on väga põhjalik, kaasa tulnud paberilehel pakutud soovitus otsida Google Play poest „Good Teeth“ märksõnaga ei anna tulemust. Hambaharja uusim äpp on siiski AiBrush.

Äpp küsib alguses hammaste olukorra kohta mõned küsimused. Juhtivad (Hiina) hambaarstid on välja töötanud igale olukorrale vastava programmi, millest mõni nõuab lausa kolm korda päevas pesemist. Aga tavaliselt saab ikka kahe korraga hakkama.

Esimene katse näitab, et masin peseb hambaid mõnusa vibratsiooniga 30 sekundit, siis seiskub. Sel juhul tuleb hari hammaste juurest eemale tõsta ja uude kohta suunata ning see hakkab jälle tööle. Peale neljandat tsüklit lülitab masin välja. Aga see kõik on veel enne Bluetoothiga ühendamist ja enne harja seadistamist sinu vajadustele. Võib juhtuda, et hambaarstide arvates peab ka teistmoodi tsükleid kasutama.

Mobiiliga paaritades hakkab hambaharja LED siniselt põlema, mobiiliäpp aga küsib huvitavaid juurdepääse. Miks peaks minu hambahari saama õiguse mobiiliga helistada ja mälust pilte vaadata? Kui need õigused keelata, ei juhtu pealtnäha midagi halba ja rakendus töötab edasi.

Hambahari võiks kalendrist vaadata, kellega kohtud ja enne helistada näiteks ja vabandada, et täna pesi peremees minuga hambaid liiga pealiskaudselt, ärge siis pahandage halva hingeõhu pärast

Võib-olla hambaharja äpp analüüsib sinu mobiilis olnud pilte ja määrab naeratuse põhjal, kas on tulemust või pole? Kui ikka kollane naeratus, siis paneb vunki juurde.

Valida saab ka vaikimisi programmi ja nii nagu aktiivsusmonitoride äpid, nii asub ka hambaharja äpp koguma punkte ning näitab päevade kaupa, kui hoolsalt sa oma hambaid pesnud oled.

Näiteks peale esimest pesu andis see üsna madala punktikoguse, põhjendades: „Pesid liiga kaua ja liiga ebaühtlaselt. Mõned kohad jäid pesemata.“

See, et masin keset pesu seiskub ja tahab, et hari korraks hammaste juurest eemaldataks, on esialgu natuke ebamugav, sest siis võtad ju motoriseeritud harja suust välja ja see hakkab uuesti õhus vibreerima. Igatahes ei maksa väga pidulikes riietes harjama hakata või isegi mitte peale duši all käiku, sest pesija saab kaetud väikeste peenikeste pritsmetega. Vannitoa peegel ka.

Hiljem siiski koguneb kogemust ja seiskumine tähendab, et vahetad poolt ja lõpuks pesed järgmise pesuga lihtsalt järgmise hambarea.

Natuke närviajav

Esialgu Lenovo Lemeid kasutama hakates ajab see kergelt närvi, sest mobiiliäpp hindab pesemise kvaliteeti üsna madalalt. Alla 70 punkti näiteks. Kolmandal-neljandal korral aga antakse hindeks 80 - sajast võimalikust. Seega tasapisi harjudes hakkad sa pesema just nii, nagu Hiina hambaarstid soovitavad. Paraku pole erilisi juhendeid ja õpetusi, kuidas see päris õige hambapesu käib, nii et tuleb punktide järgi vaadata, mille eest neid rohkem antakse.

Igatahes tundub, et ei tohi liiga palju pesta, liiga kõvasti suruda ja vahele ei tohi ka jätta kohti. Kuidas hambahari kõigest sellest aru saab ja mobiiliäpile raporteerib, on juba kõrgem pilotaaž.

Äpp tuletab ka meelde, millal peaksid otsikut vahetama ning kui oled unustanud vastavalt oma programmile piisavalt tihti hambaid puhastada. Masin arvestab hambapesuks kaks minutit 30-sekundiste tsüklitega - kui aeg saab täis, siis harjad seiskuvad seniks, kuni vahetad hambapesupiirkonda ja hakkab peale siis, kui uuesti hammaste vastu surud. Kõlab teaduslikult, aga tegelikult on peale mõnda korda proovimist juba selge.

Reisivarustus kaasas

Seadmel on kaasas mugav vutlar, kuhu saab reisimiseks kaasa võtta nii hambaharja enda, ühe otsiku ja USB-kaabli laadimiseks. Mobiili kaabel ei kõlba, sest hambaharja poolne ots pole mitte micro- või Type C ots, vaid ebastandardne ümar otsik. Seega vaja läheb alati Lenovo enda kaablit. Samas lühemal reisil seda laadimist tõenäoliselt vaja ei lähe, sest aku kestab ju kuni kolm kuud.

Kust saab uusi otsikuid?

Kui aasta jagu hambaharja kasutatud, tekib vajadus uute otsikute järele. Nendega on aga probleem, sest sealtsamast Gearbesti poest Lenovo otsikuid sellistele elektrilistele hambaharjadele ei leiagi. Kuid selleks on äpis võimalus tellida omale hambaharjaotsikud. Paraku see äpi-ost ei paista töötavat, sest e-poodi AiBrush vastavale nupule vajutades ei juhata.

Variant on otsida mujalt poodidest või Lenovo enda lehelt. Eesti Lenovo leht pakub vaid arvutitarvikuid, kuid Gearbesti leht vaid lastele mõeldud Lenovo Lemei vahetatavaid otsikuid. Isegi eBay otsing ei leia esialgu midagi. Kui oleme tootjalt vastuse saanud, kuidas neid osta (kui äpis ostmise nupp ei tööta), siis postitame ka siia selle info. Esialgu on muidugi aga aasta otsa aega varuosi otsida.

Nutikas hambahari on nuti-inimesele igati sobiv abiline, kuid esialgu peab arvestama väikese pettumusega - tark hügieenivahend võib sinu oskused hambaid pesta esialgu üsna tugevalt kahtluse alla seada. Kuid harjutamine teeb meistriks.



Laadimiseks kulub 5 tundi, ühe laadimisega saab kasutada 100 päeva.

Seadme andis testida Gearbest.