Uuring: Eestlased seostavad nutikodu energia- ja kulutõhususega

Nutikodu on 2000 inimese seas tehtud küsitluse põhjal seostatav põhiliselt kulu- ja energiatõhususega. Nutikodu süsteemide tootja JUNG-i tellimusel Balti riikides läbi viidud uuringust selgub, et kõige enam seostavad Eestis uuringus osalenud vastajad terminit „nutimaja“ või „tark kodu“ kulutõhusate süsteemide, energiasäästlikkuse, nutikate lahenduste ja tehnoloogiaga rikastatud kodudega.

Läti vastajate jaoks seondub nutimaja ülekaalukalt enim automatiseeritud majade ja viimase tipptehnoloogiaga, Leedus uuringus osalenute jaoks aga samuti kulu- ja energiatõhususega.

Väljendeid “nutimaja”, “tark maja” või “tark kodu“ on Eestis ja Leedus kuulnud vastavalt 87 ja 88 protsenti vastajatest, Lätis aga pisut vähem – 68 protsenti.

Nutikodu süsteemide tootja JUNG-i esindaja Mark Meltsi sõnul annavad uuringu tulemused kinnitust, et Balti riikide elanikud on üldjuhul nutikodu kontseptsioonist ja tootest kuulnud ning märksõnad, mis nutimajaga vastajatele seonduvad, tõestavad, et ettekujutus süsteemi võimalustest ja lahendustest on pigem hea.

Uuringus osalenud eestlastest on 89 protsenti enda sõnul huvitatud või väga huvitatud innovaatilistest lahendustest ja tehnoloogiast, Leedus 92 ja Lätis 71 protsenti. Sealjuures peab küsitluses osalenutest end varasteks kasutajateks (early adopters), kes otsivad ja haaravad igast võimalusest testida uusi tehnoloogiaid, Eestis 19, Lätis 21 ja Leedus 23 protsenti vastajatest. Targa kodu uuringus osalenud vastajatest Lätis 28, Eestis 11 ja Leedus 8 protsenti ei tunne enda hinnangul huvi uute tehnoloogiate ja innovaatiliste toodete vastu. Sealjuures kõikidest uuringus osalenutest vaid 1-2 protsenti tunnistas, et kogeb raskusi uute tehnoloogiatega kohanemisel.

Kuivõrd Balti riigid ja eelkõige just Eesti ning siinsed elanikud on tuntud tehnoloogiasõbralikkuse, digitaalsete lahenduste ja e-riigi poolest, on vastuvõtlik ja positiivne suhtumine tehnoloogiatesse ja innovatsiooni Meltsi sõnul igati ootuspärane. „Keskmisest oluliselt kõrgemal tasemel esmane informeeritus nutikodu kontseptsioonist ja valmisolek uusi tehnoloogiaid kasutada oma igapäevases elus loovad tugevad eeldused ning näeme seetõttu targa maja lahenduste tootjana Balti riikides tugevat potentsiaali,“ märkis Melts.

Uuringu viis Eestis läbi Turu-uuringute AS, Leedus Spinter Research ning Lätis Berg Research koostöös Spinter Researchiga. Kokku osales uuringus ligi 2000 inimest vanuses 25-55.