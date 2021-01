ABB tõusis tootmissektori ihaldusväärseimaks tööandjaks, TOP-i esikümnes 4 tehnoloogiafirmat

ABB tõusis CV-Online Estonia ihaldusväärseimate tööandjate küsitlusel esmakordselt tootmissektori kategooria võitjaks. Kõige ihaldusväärsem tööandja Eestis on aga SEB Eesti. IT ettevõtetest jõudsid esikümnesse veel Telia (5. koht), Pipedrive (6. koht), Elisa Eesti (8. koht) Ja Playtech Estonia (10. koht).

"Tootmissektori parima tööandja tiitel on meile suur tunnustus, mille oleme saavutanud tänu meie pühendunud inimestele ning kaasavale organisatsioonikultuurile," märkis ABB Balti riikide juht Jukka Patrikainen. "ABB-l on tööandjana pakkuda tõeliselt palju, sest oleme globaalse haardega ning ka meie tegevusvaldkond on äärmiselt lai – robootikast ja automatiseerimisest ning elektriseadmetest kuni mootorite ja generaatoriteni. 2020. aasta, mil töötajate ohutus oli meie jaoks esmatähtis, tõestas, et oleme lisaks ka väga kohanemisvõimelised ning suudame leida nutikaid viise hübriidmeeskondades kokkulepitud tulemuste saavutamiseks ja ka virtuaalselt parema kliendikogemuse pakkumiseks."

Kõige ihaldusväärsema tööandjana tootmissektoris pakuti välja 341 erinevat organisatsiooni, mis on rohkem, kui üheski teises valdkonnas. Konkurents esiviisiku kohtadele oli väga tihe, kuid parimaks osutunud ABB ületas järgmisi märkimisväärselt. ABB kasuks andis hääle 252 inimest ehk 8% vastanutest. Tootmissektori teine koht kuulus eelmise aasta võitjale Eesti Energiale (163 häält), järgnesid Cleveron (148), Alexela (140) ja A. Le Coq (134).

Kõige tähtsamate kriteeriumitena tõid vastajad ABB puhul välja

„Pakutakse motiveerivat palka ja lisahüvesid“; „Hea sisekliima ja toredad kolleegid“; „Pakutakse paindlikku töökorraldust“; „Häid tulemusi märgatakse ja tunnustatakse“; „Tööandja hoolitseb oma töötajate tervise eest (spordikompensatsioon, puuviljad kontoris vms)“; „Töötajaid koheldakse võrdselt ja ausalt“.

19. novembrist 2020 kuni 11. jaanuarini 2021 CV-Online Estonia poolt läbi viidud traditsioonilise TOP-tööandja uuringuga selgitati välja töövõtjate eelistused tööandja valikul. Uuringus osales 3222 inimest üle Eesti, kes said märkida oma eelistatuima tööandja seitsmes erinevas ärisektoris. Uuring viidi läbi kümnendat korda ning selle tulemustega saab tutvuda lehel www.topemployer.ee.

Tootmissektori TOP 10 tööandjat 1. ABB 2. Eesti Energia 3. Cleveron 4. Alexela 5. A. Le Coq 6. Ericsson Eesti 7. Merko Ehitus Eesti 8. Eesti Pagar 9. Farmi Piimatööstus 10. Balbiino