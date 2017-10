Algas Python CodeClubi 6. hooaeg

11. oktoobril kell 18.00 startis TTÜ IT Kolledžis programmeerimiskeelt Python tutvustav ürituste sari CodeClub, kus eelmisel aastal osales kokku üle 1000 huvilise. Sarja korraldab juba 6. hooaega digitooteagentuur Thorgate, mis arendab keerukaid digitooteid vaid Pythonit kasutades.

Python Codeclubi üritused toimuvad üle nädala kolmapäeva õhtuti Teaduspargi Tehnopol ja TTÜ IT Kolledži ruumides. Thorgate'i tehnoloogiajuhi (CTO) Virgo Riispapi sõnul on ettevõte võtnud eesmärgiks kasvatada Pythoni kui programmeerimiskeele populaarsust Eestis. “Kuna globaalselt on Python teiste programmeerimiskeeltega võrreldes kasvutrendis ja me ise usume sellesse sajaprotsendiliselt, siis jagame suurima heameelega oma kogemusi siinse kogukonnaga,” kommenteeris Riispapp. “CodeClub´i näol ei ole tegemist klassikalises mõttes koolituse, vaid klubiga, kus kõik Pythonist huvitatud inimesed saavad omavahel suhelda ja kogemusi jagada, vajadusel küsida nõu meie arendajatelt. Samuti on oodata huvitavaid esinejaid, näiteks kahe nädala pärast tuleb meile rääkima masinõppest inimene, kes puutus esimest korda Pythoniga kokku just CodeClubis,” põhjendas Riispapp sarja efektiivsust.

Sündmuse info.

Python CodeClubi grupp Facebookis.