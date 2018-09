Robotid võtavad peagi üle kaubaveod

Renault Grupp tutvustas Hannoveri autonäitusel Renault EZ-PRO robotsõidukit, mis on 100% elektriline ja autonoomne. See on loodud pakivedudeks linnas ja muudeks tegevusteks. EZ-PRO koosneb kahest moodulist: juhtmoodul on mõeldud operaatorile, kes kontrollib kaupade ja teenuste tarneid ning kolonnimoodulid on kohandatavad ja suudavad sõita kolonnis juhtmooduli järel või iseseisvalt sihtpunkti.

Aastaks 2030 elab tõenäoliselt enam kui 70% rahvastikust linnades. Koos netikaubanduse jätkuva arenguga kasvab ka kaubatellimuste maht. Suurem nõudlus tähendab teedel suurenenud liiklusmahtu. EZ-PRO on loodud tarneahela viimaste kilomeetrite jaoks kohalikust kaubakeskusest kliendini.

EZ-PRO kontseptmudeli juhtmoodul võib teha kaubatarneid või juhtida mitut robotmoodulit ja hallata nende tehtavaid vedusid. See koosneb kahest osast: kabiin operaatorile ja ruum veetava kauba tarbeks. EZ-PRO juhtmoodulis istuva operaatori töö on jälgida, et kaup jõuaks õigeks ajaks õigesse kohta.

Ergonoomilise kujundusega kabiinis on moodulitest kokpit, mida saab külgmises asendis kasutada mobiilse töölauana, otsevaates aga autonoomse sõidu jälgimiseks ja kontrolliks.

Kabiini ja kaubaruumi eraldab toonitud klaaspind, mis ümbritseb ka kontrolli- ja juhtimiskeskust, vähendades pimenurki ja tagades nähtavuse kõikjal sõiduki ümbruses.

Operaator pole sõidukis pelgalt kaasreisija, vaid saab juhthoova abil masinat juhtida, kui autonoomse sõidu režiim on välja lülitatud. Nelikroolimine võimaldab manööverdada ka kõige kitsamatel tänavatel.

Juhita robotmoodulites on erinevate funktsioonidega konteinerid. Kullerid saavad seal hoiustada pisipakke või kasutada suurte kaubamahutitena. Lisaks ei takista miski neid kasutamast toiduautona või mobiilse kauplusena. Küljeuksed avanevad ülespoole, mis võimaldab ligipääsu sõidukisse. Automaatselt väljaliuglev astmelaud pakub hõlpsat juurdepääsu.

Kui operaator ei soovi kolonnis liikuda, on moodulid võimelised liikuma ka autonoomselt. Juhised sisestatud, liiguvad need iseseisvalt sihtpunkti. Sõidukid suudavad ka tagurdada ning märgutuled ees ja taga annavad teada, mis suunas moodul liigub.