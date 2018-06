Revolut kavatseb investeerimisturgu raputada ja loob väärtpaberite tasuta kauplemisplatvormi

Londoni fintech-idufirma Revolut teatas eelmisel nädalal, et on Euroopas ületanud 2 miljoni kliendi piiri ja plaanib raputada investeerimisturgu – ettevõte loob ülemaailmse platvormi, mis võimaldab klientidel kõigest mõne sekundiga investeerida tasuta näiteks sellistesse ettevõtetesse nagu Apple või Amazon.

Revoluti rakenduse kasutajad saavad valida ja investeerida Suurbritannias ja USA-s börsinimekirja kantud ettevõtetesse, samuti börsil kaubeldavatesse fondidesse (ETF). Selle sammu eesmärk on reformida kliendi kasuks investeerimissüsteemi – muuta see igaühele ligipääsetavaks ja jõukohaseks, samuti demokratiseerida aktsiatesse investeerimist, kaotades sellised barjäärid nagu kõrged maksud, investeerimisplatvormide keerukad süsteemid ja kurnavad registreerimisprotsessid.

„Lihtsalt öeldes tahame investeerimismaailma raputada sama tugevalt nagu raputasime traditsioonilist pangandussüsteemi. Eestis võivad suured pangad iga toimingu eest nõuda kuni 25-eurost tasu, nende programmid ja süsteemid on aga enamasti ebamugavad, keerulised ja aeglased. Hind, ebamugavus ja ajakulu on peamised probleemid, mis on inimestes investeerimishuvi peletanud, kuid meie pakutav tööriist toob selle massideni,” väitis Revoluti äriarendusjuht Andrius Bičeika.

„Nagu kõik muudki Revoluti tooted, saab ka meie investeerimistööriist olema odav, intuitiivne ja täielikult nutitelefonist juhitav – kõik, mida kliendid meilt ootavadki. See on veel üks samm ühe akna printsiibil toimiva finantsvahendi poole, mis aitaks inimestel juhtida oma eelarvet, teha mugavalt ja tasuta igapäevaseid finantstoiminguid ning pakuks ühtlasi juurdepääsu sellistele asjadele nagu krüptovaluutad ja investeerimine,” lisas Bičeika.

Revolut on kõigest viimase 12 kuuga oma kliendibaasi kasvatanud 300% ja ületanud juba 2 miljoni künnise, saades nõnda Euroopa kiireima kasvuga fintech-ettevõtteks. Revoluti süsteemis igakuiselt tehtavate operatsioonide väärtus on 2 miljardit USA dollarit ja klientide toimingute hulk ületab 100 mln.

„Kasvumurre pärast esimest miljonit oli meile eriti tähtis. Esimesed miljon klienti saavutasime umbes 2,5 tegevusaastaga, teise miljoni kõigest viimase poolaastaga (novembrikuust). Sellisele kasvule on kahtlemata hoogu andnud ka terve rida uusi tooteid – nutiseadme- ja reisikindlustused, juurdepääs krüptovaluutadele, ühekordsed virtuaalkaardid ning inimeste kasvav rahulolematus traditsiooniliste pankade ja nende tasudega,” rääkis Revoluti äriarendusjuht.

Kõige rohkem on Revolutil kliente endiselt Suurbritannias, kus nende arv ületab 900 000. Teisel kohal püsib Prantsusmaa. Pikka aega kolmanda suurima turuna figureerinud Leedust läks hiljuti mööda järsku kasvu demonstreeriv Poola. Ettevõtte lähiaja plaanidesse kuulub laienemine USA-sse, Kanadasse, Singapuri, Honkongi, Austraaliasse ja Uus-Meremaale.

Eestis on klientide arv kasvanud 4000-lt novembris 15 000-ni praegu.