Robotexi tehnoloogiakonverentsil on esinejaid nii NASAst, Starshipst kui ka Makeblockist

Euroopa suurima robootikasündmuse Robotexi Tehnoloogiakonverentsil räägitakse sel aastal tuleviku töökohtadest, kosmostehnoloogia arengust, robootika ja tehisintellekti tulevikust ning tehnoloogia arendamise eetilistest aspektidest. Konverents toimub 24. - 25. novembril Tallinnas Näituste Messikeskuses.

Kohale tulevad mitmed põnevad kodumaised ja rahvusvahelised kõnelejad, nende hulgas NASA innovatsiooni ja tehnilise partnerluse juht Joseph Minafra, RoboRave'i globaalsete programmide direktor Russ Fisher-Ives, Starship Technologies'e tehisnägemise juht Kristjan Korjus, Euroopa Komisjon eetikagrupi juht Jim Dratwa ja Aalto ülikooli satelliidiprojekti juht Jaan Praks.

Joseph Minafral on mitmekesine taust, mis sisaldab tehniliste süsteemide arendamist, bioloogiat, meteoroloogilisi uuringuid, projektijuhtimist, tarkvaraarendamist ja palju muud. Hetkel vastutab Minafra NASA Ames keskuses tehniliste koostöö- ja kommunikatsioonilahenduste aredamise eest.

Russ Fisher-Iveson on endine matemaatika ja füüsika õpetaja ning populaarse robootikahariduse programmi ja robotivõistluse RoboRave kaasasutaja. RoboRave alustas 2001. aastal New Mexicos ja see on tänaseks kasvanud rahvusvaheliseks ürituseks.

Kristjan Korjus vastutab Starshipi robotite intelligentsuse eest, aidates neil õppida oma kogemustest maailma kõnniteedel liikudes. Vabal ajal lõpetab ta doktoriõpinguid masinõppimise teemal. Kristjan on ka populaarse raamatu “Matemaatika õhtuõpik” kaasautor.

Jim Dratwa juhib Euroopa Komisjonis gruppi, mille ülesandeks on analüüsida teaduse ja tehnoloogia arendamise eetilisi aspekte ning võimalikke murekohti. Ta omab kraade füüsikas, filosoofias ja loodusteadustes ning on lisaks oma avaliku sektori tööle ka auhinnatud leiutaja ja multimeedia skulptor.

Jaan Praks juhib Aalto Ülikoolis Soome tudengite satelliidiprojekti, mis alustas 2010. aastal väikese õppeprojektina. Aalto teine satelliit, Aalto-2, sisenes edukalt orbiidile 2017. aasta aprillis. Hetkel töötab tiim juba kolmanda versiooni kallal. Ehkki Jaan aitab soomlastel kosmosesse jõuda, on ta tegelikult eestlane ja lõpetas füüsika erialal Tartu Ülikooli.

Lisaks astuvad kõnelejatena üles ka Proeksperdi tööõnnespetsialist Tiina Saar-Veelmaa, Hiina robootikasensatsiooni Makeblock Euroopa haru direktor Yu Hu, Tartu Ülikooli Eetikakeskuse juhataja Margit Sutrop, Hansab Group innovatsioonijuht Priit Ivanov, Eesti Advokatuuri esimees ja advokaadibüroo Derling juhtivpartner Hannes Vallikivi, Tartu ülikooli kosmose- ja militaartehnoloogiate juht Mart Noorma ja mitmed teised.

Robotex 2017 on Euroopa suurim robootikasündmus, mis sel aastal toimub 24. - 26. novembrini Tallinnas Eesti Näituste Messikeskuses. Kolme päeva jooksul saavad külalised osa robotivõistlusest, tehnoloogianäitusest, konverentsist ja töötubadest.

