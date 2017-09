Meie aastane katsejänes Galaxy S8 sai Bixby toe

Aastased testid käivad ikka omasoodu ja vaikse sügise saabudes midagi siiski on märgata, et muutub. Näiteks sai nüüd tänu õnnelikule "juhusele" hakata rääkima Bixby intelligentse assistendiga.

Kuni eilseni valitses põnevil vaikus, kui saime näppida Samsung Galaxy Note8 uut telefoni (sellest ka kohe) ning jutu sees selgus, et meile oli sattunud demotarkvaraga seade, millega väga midagi huvitavat ei toimugi.

Peale tarkvara uuendamist Samsungi Eesti kontoris hakkas aga Samsung Galaxy S8 mühinal tööle kogu oma suure ressursi ulatuses.

Tööle hakkasid näiteks VoLTE kõned, Bixby Voice ning üldse igasugused muudki põnevad uuendused. Ka mobiil ise hakkas nobedamalt toimima, mis võib-olla oli seotud ka üleüldise Factory Resetiga, mis põhjaliku uuenduse käigus tuli läbi teha ja kõik andmed kustusid, kuid eks see selgub juba lähikuudel, kauaks seda nobedust jätkub.

Oleme eelnevalt testinud Google´i pakutud abilise lahendust, kuid paistab, et inglise keel on jänkide jaoks liialt puine. Seni on kauaoodatud Bixby siiski töötanud hästi, ju siis arvavad korealased meie keelekasutusest oluliselt paremini ning tundub, et kõnealune digiabiline mõistab käsklusi ka hulga rohkem. Kuna motohooaeg pole veel läbi, siis teeme ka ühe pikema ringi lähipäevil ning proovime, kuidas see assistent kiivrimikrofoni kaudu toimib, sest on olukordi, kus hääljuhtumisest oleks eriti palju kasu.

Bixby kasutamine tundub üsna elementaarne, kui ära õppida käskude struktuur, mis peale mõningast harjutamist näib üsna loogiline. Häälkäskluste alustamiseks on tarvis hõigata „Hi Bixby“ või all hoida Bixby spetsiaalset nuppu (kuigi eelistaks hoopis eraldiseisvat kaameranuppu).

Ilmselgelt ei ole toetatud eesti keel ning ingliskeelsed käsud käivad loogikaga "Open [app] and [perform this task]."

Muuhulgas suudab Bixby täita ka päris keerulisi ülesandeid. Kuna alles eile sai häälkäsklused toimima, siis on testimine alles alguses ning teeme mõne aja pärast pikema võrdluse.