Klassikaline Segway lõpetab, jälle üks ajastu läbi

Seda on olnud viimasel ajal juba päris tihti kuulda, et maailm pole enam see, mis enne. Üks uudis kinnitab seda veel: klassikalise Segway tootmine lõpetatakse.

Segway on selle aastatuhande alguses maailma ette ilmunud kaherattaline tasakaaluliikur, millest räägiti juba enne väljatulekut aastaid kui tulevikus kogu transporti muutvast liikurist. Kui USA firma selle lõpuks müüki paiskas, tulid esimesed tagasilöögid: kõnnitee jaoks oli masin liiga kiire, sõidutee jaoks liiga aeglane ja ohtlik; suurlinnad asusid kiirelt Segwaysid ära keelama ja koju seda suurt kolakat ka ei tahetud osta.

Siis leiti seadmele uus praktilisem lahendus: rannapolitseile, kaubanduskeskuste turvameestele, suure territooriumiga tööstustele, lennuväljadele ja ladudele tundus kaherattaline sobivat, et töötajad saaksid kiiresti ühest kohast teise liikuda, ilma et peaks selleks autot kasutama.

Ka Tallinna vanalinna munakivisillutisel veeresid suviti (ja võib-olla veerevead veel edasigi) krobeliste maastikukummidega Segwayd, millega sai vanalinnale, mis muidu ka jalgsi läbitav, veel kiiremini tiiru peale teha.

Arvutimaailm sai esimest korda Segwayga sõita 2006. aastal, kui HP tegi oma pressiürituste nende liikuritega. Leedust tulnud sõidukitega sai ringi manööverdada Kadrioru pargis.

Segway leiutati Dean Kameni poolt ja tuli müügile 2001. aastal. Segway HT ("Human Transporter" - HT), hiljem ka Segway PT ("Personal transporter" - PT) oli USA firma Segway Inc. toodang, kuid 2015. aastal ostis Segway tootmise Hiina elektriliikurite tootja Ninebot Inc. Ninebot on meil tuntud põhiliselt elektritõukerataste tootjana. Viimati CES-il tutvustasid nad istmega Segwayd S-Pod, millega loodetakse peagi turule tulla.

2020. aasta juunis teatas aga Ninebot, et lõpetab kaherattalise tasakaaluliikuri, mida tuntakse Segway PT nime all, tootmise.

Ajalugu on läinud jälle natuke teisiti, kui arvati ja suurte kohmakate kõrvuti ratastega elektriliikurite asemel on transpordis hoopis rohkem elektrilisi tõukerattaid, mida on lihtsam korterisse kaasa haarata ja kokku pakkida, kasvõi ühistransporti võtta.

Segway PT ajalugu lõpeb 15. juulil, millal veereb tehasest välja viimane isebalanseeriv kaherattaline liikur. Seejärel pakivad 21 töötajat oma asjad ning tootmine pannakse jäädavalt kinni. Garantii ja klienditoega jäävad veel edasi tegelema 12 Nineboti töötajat.