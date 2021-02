Telia pakub uut tasulist WiFi laiendamise teenust Smart WiFi

Telia tuli veebruaris välja uue Smart WiFi teenusega, mis aitab kodudes parandada traadita interneti leviala ja kiirust. teenusel on kuutasu alates üheksast eurost ning teenusena saab kasutada võimsamat ruuterit koos leviala laiendamise seadmetega.

Smart WiFi teenus on mõeldud eeskätt sellistele korteritele ja majadele, kus tavalise ruuteriga loodud kodune internetivõrk mingil põhjusel korralikult ei levi ning klient tunnetab selle tõttu ka internetikiiruse kadu.

Telia Eesti erakliendiüksuse juhi Kristjan Viilmanni sõnul võivad kodudes WiFi signaali nõrgestada väga erinevad asjaolud, alustades ruuteri asukohast ja paigutusest kuni paksude seinade, põrandate ja pakettakendeni välja. Lisaks mõjutab traadita interneti levikut suurem tubade arv või majapidamise asumine erinevatel korrustel.

Tema kinnitusel loovad Smart WiFi seadmed omavahel ühise võrgu selle asemel, et luua mitu erinevat võrku, mille vahel liikudes peavad seadmed end pidevalt ümber häälestama. Tänu sellele on tagatud, et kliendi kodu on kaetud ühtse võrguga ning see muudab ka internetti tarbivate seadmete töö stabiilsemaks.

Smart WiFi on kindla kuutasuga teenus, mille pakkumiseks kasutatakse Technicolori ruuterit ja AirTies´i võrgulaiendajaid, mis tagavad tavaruuteriga võrreldes koduse internetivõrgu parema jõudluse ja levi. Spetsiaalsete seadmetega saab klient luua oma koju kiirema ja stabiilsema traadita interneti võrgu, mida aitab automaatselt optimeerida teenusesse sisse ehitatud nutikas süsteem.

Smart WiFi teenusega saab klient kaasa ka tasuta äpi, mille abil võib kodust internetivõrku lihtsalt hallata nii kodus kohapeal kui kaugemalt. Rakenduse saab alla laadida oma nutiseadmesse (alates Android 5.0 või Apple iOS 11) Google Play poest või App Store’ist. Samuti sisaldub teenuse hinnas kõigi vajalike seadmete renditasu.

Smart WiFi teenust saavad hetkel kasutada vaid Telia püsiühenduse (kaabliga interneti) kliendid.