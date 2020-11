Tehnoloogia vajab eestindamist - esita oma uudisdigisõna

Tead, mis on nuhvel, taristu või nutistu? need ongi eestindatud uudissõnad, mis aitavad inglise keelest tulnud võõrsõnu eestipärasematega asendada. Tahvelarvuti-nutitelefon, nfrastruktuur ja asjade internet on ju kohmakad. Nüüd saab jälle välja pakkuda uute võõrsõnade jaoks eestikeelseid vasteid.

Digikultuuri aastal, mis praegu kestab, ongi paras aeg otsida mõistlikke eesti termineid digitehnoloogia mõistetele. Oma uudissõna saab üles anda Sõnaus.ee lehel.

Näiteks otsitakse vasteid sõnadele chattima, shortcut, backlog, surfama, copy-paste/kopipeist, renderdama, striimima, shitposting, doomscrolling, photoshoppima, feature, hackathon/häkaton, aga ka näiteks sellised sõnad nagu videokõne, zoomima, distantsõpe, digivaramu, eKool vajaksid mugavamat ja ilusamat eestikeelset vastet.

Uudisdigisõnade korje Sõnaus kestab 25. novembrini. Võitjasõnad kuulutatakse välja 8. detsembril, keeleuuendusliikumise algataja Johannes Aaviku 140. sünniaastapäeval. Parimad uudissõnade väljapakkujad saavad ka auhinna.