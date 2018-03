Kas 2000-eurone kompaktkaamera on mõistlik? RX10IV videoarvustus

Testisime Sony superzoomi, mis ei ole ei kompakt, sest pole kompaktne, ei peegel, sest sees pole peegleid, isegi hübriidi mõõtu ei anna välja. Kompakti kohta on selle 2000-eurone hind üle mõistuse kallis ning isegi peegelkaameraid on selle raha eest võimalik saada, osasid isegi mitu.

Sony RX10 IV on emakeelses värdtõlkes sildkaamera, ehk väga suur kompakt, mis ülisuure suumivahemikuga.

Kaamera on üsna peegelkaamera tunnetusega, käepide (grip) on mugav ning nuppude asukohtki parem kui Sony enda hübriididel. Menüü on klassikaliselt kohutav, kust ei leia ka parima tahtmise juures ilma inseneri-hariduseta midagi üles.

Pildi kvaliteet on hea ning optika hea joonisega, nagu Sony ja Zeissi koostöös loodud klaasidele kohane. Olemas on populaarsed Superslowmo aegluupvõtted, kuni 1000 kaadrit sekundis, kuid selle kasutamine tavapärasest ebamugavam. Tavaline 120 kaadrit, mis võimaldab toimunut üle 4x aeglustada, on vaid nupuvajutuse küsimus ning väga mõistlik.

Autofookus on RX10 IV puhul märkimisväärne edasiminek Sony eelnevatest kaameratest. Üsna selge on, et tootja poolne soov on seda video huvilistele suunata. Fookuse otsimist keset kaadrit on vähemärgatavalt, objekte ja inimesi suudab see võrdlemisi hästi jälitada.

Zoom on RX10 puhul tõesti võimas. 35 mm ekvivalendis 24-600 mm, olles 600 mm kohta äärmiselt kerge ja kompaktne. Kui võtta samas vahemikus optikat koos kaameraga, räägime me hinnaklassist 2-3X, võibolla enamgi. Palju kogu see optika ruumi võtaks peegelkaameraga, ei ole mõtet isegi võrrelda.

Sony RX10 võib tunduda esmapilgul väga kalli kompaktina, kuid kõrvutades seda sama võimekusega ükskõik mis muu tehnikaga, tundub see hind naeruväärselt väike. Antud kaamera on hea alternatiiv hobifotograafile, kes veel ei tea, mida soovib või ükskõik kellele, kes tahab reisile kaasa võtta ühe võimeka kaamera, mitte seljakotitäit optikat. Küll peaks seljakotiga varuma akusid või akupanga, mille küljes aparaat õnneks töötab: akud on väikesed ja kaamera on enerigajanune.