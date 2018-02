Tele2 hakkab veebruarist vahendama klientidele Spotify teenust

Mobiilsideoperaator Tele2 hakkab oma klientidele alates 1. veebruarist vahendama maailma üht populaarseimat muusika voogedastusteenust Spotify. Tele2 tootedirektori Katrin Aroni sõnul on voogedastus nii muusika- kui videosisu vaatamiseks kõige levinum ja lihtsam võimalus.

„Meil on hea meel teavitada, et koostöös Spotify´ga saame oma klientidele pakkuda võimalust kasutada maailma populaarseimat voogedastuskeskkonna teenust 30 päeva tasuta. Lisaks on klientidel suurepärane võimalus Spotify Premium pakett siduda nende tänaste arvetega,“ lisas Aron.

Pärast testperioodi lõppu on võimalik Spotify’d kuulata tasuta koos reklaamidega või 6,99 eurot kuus maksva “Premium” versioonina, mis on reklaamivaba. Rakendus sobib kõigi suuremate tootjate operatsioonisüsteemide, nutitelefonide, tava- ning tahvelarvutitega.

Spotify’d kasutab üle maailma 140 miljonit inimest, nendest 70 miljonit on teenuse registreeritud kasutajad, sisaldades enam kui 30 miljonit laulu.