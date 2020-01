Kohe algab idufirmade festival sTARTUp day 2020

Sõnas startup sisaldab sõna Tartu. Tartus algabki homme suur idufirmade festival sTARTUp day 2020. Arvutimaailm on ka esimest korda kohal ja annab kohapealt ülevaate.

Täpsemalt on tegu ärifestivaliga, mis toob sel nädalal Tartusse rohkem kui 4100 külastajat nii Eestist kui mujalt maailmast.

Idufirmade festivale meie lähiümbruses on mitmeid. Soomlaste suurim ja tuntuim on Slush, Lätis Techchill. Lisaks ka mitmeid muid festivale ja konverentse, mis pühendatud investorite ja alustavate väikeettevõtete kokkuviimisele. Kolmapäeval, 29. jaanuaril algav sTARTUp Day aga on Baltikumi suurim ärifestival, mis toimub Tartu Ülikooli Spordihoones neljal suurel laval.

Festivali esimesel päeval toimuvad veel 20 kõrvalüritust ning 30.-31. jaanuaril astuvad lavadel üles rohkem kui 120 esinejat 13st riigist. Vaata kogu esinejate nimekirja ja kava siit.

Näiteks räägib laval Andres Schabelman, kes oli üks esimesest 30st Airbnb töötajast ning kes hetkel vastutab maailma suurima vabakutseliste portaali Fiverr globaalse laienemise eest. Veel astub lavale Hermione Way, kes on endine tutvumisrakenduse Tinder Euroopa kommunikatsioonijuht.

Kuulata saab ka Bolt´i finantsjuhti Johan Bergqwisti, Connor Swensonit, kes on kunagi Google´is töötanud ja jutustab nüüd produktiivsusest, legendaarset Angry Birdsi kunagist juhti Peter vesterbackat, kes nüüd juhib tunneliehituse käivitamist Soome lahe alla jt.

Muidugi on kohal ka tuntuimad ja edukaimad Eesti idufirmad: Testlio, Ampler Bikes, Stigobike, Transferwise, Veriff, Weekdone, Mooncascade, Bolt jt. Isegi poliitikud on kohal.

Neljapäeva hommikul avalikustatakse üritusel Tartu Targa Linna kogutud andmed Metallica kontserdist, mis toimus eelmise aasta suvel Tartus. Näiteks jälgiti mobiilse positsioneerimisega inimeste liikumist, kaardimakseid, õhukvaliteeti ning rattaringlust.

Kuigi festivali nimest võib välja lugeda, et see on suunatud iduettevõtetele, on programmi koostamisel silmas peetud võimalikult palju huvigruppe, öeldakse sTARTUp Day pressiteates. Näiteks on tippjuhtidele kokku pandud eraldi neile suunatud programm ning investoritele oma üritus. Festivali programmis on pea 20 erinevat alateemat - alustades kosmosetehnoloogiast lõpetades ettevõtte asutaja psühholoogiaga.

sTARTUp Day on koht, kus kohtuvad iduettevõtete alustajad, investorid, juhid, maailmatasemel eksperdid ja meedia, et inspireerida inimesi ja julgustada neid oma unistuste poole pürgima. Korraldavad Tartu linn, Tartu Ülikool, Tartu Teaduspark, .Contriber, Tartu Biotehnoloogia Park, Tartu Ärinõuandla, Tartu Loomemajanduskeskus, Ole Rohkem ja Swedbank.