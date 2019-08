Saksa linnad saavad Skeletoni superkondensaatoritega trammid

Eesti päritolu Euroopa turuliider superkondensaatorite ja energiasalvestussüsteemide tootmises Skeleton Technologies võitis hanke superkondensaatoritel põhinevate energiasalvetusüsteemide tarneks 114 Škoda trammile Mannheimi, Heidelbergi ja Ludwigshafeni linnades.

Superkondensaatoritel põhinev süsteem talletab trammide pidurdusenergia ja kasutab seda kiirenduseks, säästes energiat ja vähendades CO2 emissoone ning kulusid. Superkondensaatorid sobivad ideaalselt pidurdusenergia salvestamiseks, sest on täislaetavad kõigest mõne sekundiga ning on märksa kõrgema efektiivsusega ja pikema elueaga kui liitiumioonakud.

„Superkondensaatorite sektori kõrgeim energiatihedus ja efektiivsus annab meile väga selge konkurentsieelise. Oleme teinud koostööd ettevõttega Skeleton Technologies, et töötada välja tänapäevaste trammide jaoks kõige tõhusam energiasalvestuslahendus, pidades seejuures silmas paljudes Euroopa linnades kehtivaid võrgu infrastruktuuri energiapiiranguid”, ütles Škoda Electric strateegiline hankejuht Stanislav Wizur.

Škoda trammid on näide sellest, et Skeletoni superkondensaatorid on energiatõhusate linnade transpordisüsteemide selgrooks nii Saksamaal kui ka kogu ülejäänud maailmas. Superkondensaatorite süsteemis on ühendatud parim riist- ja tarkvara, mis on välja arendatud Skeletoni süsteemide ja tarkavaraarenduse meeskondade poolt Tallinnas.

„Škoda on näidanud suurepäraseid tulemusi uuenduslike ja energiasäästlike trammide osas. Tänu superkondensaatorite pikale elueale, suurele efektiivsusele ja võimele haarata pidurdusenergiat sekunditega sobivad need suurepäraselt kasutamiseks rongides ja trammides. 2019. aastal on meil töös mitmeid rongi- ja trammihankeid - selles sektoris on superkondensaatorid energiasäästu saavutamiseks asendamatud. Skeletoni peamisteks konkurentideks superkondensaatorite valdkonnas on Hiina riiklik raudtee-ettevõtte CRRC ja hiljuti turule sisenenud Elon Muski juhitud Tesla. Škoda hankevõit näitab kujukalt, et pannes kokku Saksamaa tootmiskvaliteedi ning Eesti nutikad tarkvaralahendused, on Euroopa tööstusel võimalik edukalt võistelda ka suurte Hiina ja USA konkurentidega,” ütles Skeleton Technologies’i tegevjuht Taavi Madiberk.

Skeleton Technologies on grafeenil põhinevate superkondensaatorite ja energiasalvestusseemide globaalne tehnoloogialiider autotööstuse, ühistranspordi ja tööstus- ning elektrivõrkude lahendustes. Ettevõttes töötab üle 115. inimese. Müügiosakond, tootmine ja elektrokeemiline arendus asuvad Saksamaal ning elektriinseneeria, mooduli-, süsteemi- ja tarkavararendus Tallinnas.