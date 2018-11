Ei pea ootama suveni: Taltech alustas juba novembrist uute tudengite vastuvõttu

Kui seni on Eesti ülikoolidesse saanud sisseastumisavaldusi esitada tavaliselt alles suvel, siis TalTechis saab nüüd seda teha juba alates novembrist. Nii saavad tulevased tudengid varakult aimu, mida valitud eriala tähendab.

„TalTech kindlustab parima hariduse ning parim on see, mida tööturul reaalselt nõutakse. See omakorda kindlustab tasuvama töökoha,“ ütles TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll. „Aastaringne sisseastumine tähendab, et saame tulevastele tudengitele tutvustada juba varakult õppekava sisu ja võimalusi tööturul. Nii väldime olukorda, kus liiga hilja avastatakse, et see pole üldse see eriala, mida ootasin või eeldasin,“ selgitas Voll.

Varajased sisseastujad saavad näiteks kutseid osalemiseks töötubades, kohtumisteks sama eriala üliõpilastega, kes räägivad õppimise ilust ja valust, osalemiseks erialapäevadel ja kohtumiseks võimalike tulevaste tööandjatega.

Tänu õppeprogrammide reformile on Volli sõnul TalTechi üliõpilaste kvaliteet kasvanud ja väljalangevus selgelt vähenenud: „Lävendipõhine vastuvõtt, tõstetud vastuvõtutingimused ning pikem ja palju põhjalikum vastuvõtuprotsess peaksid andma meile veelgi suurema kindlustunde, et kõik, kes õppima asuvad, valitud erialale ka pühenduvad,“ ütles ta.

Novembrist saab TalTechi sisse astuda 20 bakalaureuseõppe kavale, mille sisseastumistingimuseks on kas riigieksami tulemus või keskmine hinne. Avaldusi saab siis esitada ka kahele magistrikavale. Ülejäänud õppekavadele avaneb vastuvõtt 1. jaanuaril. Avalduste esitamine toimub läbi sisseastumise infosüsteemi SAIS.

Iga sisseastuja saab esitada kuni kaks avaldust. Need, kes gümnaasiumit veel lõpetanud pole, on tinglikult vastu võetud kuni riigieksamite tulemuste selgumiseni. Kui mingil põhjusel abituriendil laia matemaatika või eesti keele eksam ebaõnnestub, on tal võimalus oma tulemust parandada ülikoolis toimuvatel katsetel. Kutse katsele saavad ka need, kes on sisseastumisavalduse esitanud, kuid kellel on lävend ületamata. Eriti kasulik on aastaringne vastuvõtt nendele, kes on gümnaasiumi lõpetanud varem, sest see annab neile võimaluse teatud erialade puhul oma sissesaamisest kohe teada saada.

Tähtsad kuupäevad

1. november: avalduste esitamine SAISis õppekavadele, mille vastuvõtutingimuseks on riigieksamid või keskmine hinne.

1. jaanuar: avalduste esitamine SAISis erialaste vastuvõtukatsetega õppekavadele.

28. jaanuar – 3. veebruar: vastuvõtukatsete esimene periood (registreerimine TalTechi kodulehel).

11. – 24. märts: vastuvõtukatsete teine periood (registreerimine TalTechi kodulehel).

29. aprill – 5. mai: vastuvõtukatsete kolmas periood (registreerimine TalTechi kodulehel).

17. – 25. juuni kell 12.00: registreerumine eesti keele ja matemaatika sisseastumiskatsetele (bakalaureuseõppesse kandideerimisel).

25. juuni: konsultatsioonid matemaatika sisseastumiskatsele (vajalik eelnev registreerimine TalTechi kodulehel).

26. juuni: matemaatika sisseastumiskatse Tallinnas ja Kohtla-Järvel (vajalik eelnev registreerimine TalTechi kodulehel).

27. juuni: eesti keele sisseastumiskatse neile, kellel ei ole sooritatud (või on tulemus alla lävendi) eesti keele või eesti keel teise keelena riigieksamit (vajalik eelnev registreerimine TalTechi kodulehel).

25. juuni – 4. juuli: avalduste ja dokumentide esitamine TalTechis kohapeal ja sisseastumise infosüsteemis SAIS. 4. juulil sulgub avalduste esitamine kell 12 SAISis ja kohapeal.

6. – 10. juuli: vastuvõtukatsete neljas periood (bakalaureuseõppesse kandideerimisel).

9. – 10. juuli: vastuvõtukatsete neljas periood (magistriõppesse kandideerimisel).

15. juuli: SAISis õppimatuleku kinnitamise lõpptähtaeg.

26. august: eelnädal – esimene õppenädal esmakursuslastele.

Lisainfot leiab aadressilt teejuht.taltech.ee.