Tartu Ülikooli Delta keskus sai täna nurgakivi

Julgemadki prognoosid IT-erialadele õppima minevatest on purustatud, kuid õnneks ehitatakse neile Tartusse uus ja suurem maja. 16. augustil kell 11 sai nurgakivi Tartu kesklinna Emajõe kaldale ehitatav Tartu Ülikooli Delta keskus, milles hakkavad üheskoos tegutsema teadlased, üliõpilased ja teaduskoostööst huvitatud ettevõtted.

„Delta keskusest saab Eesti olulisim infotehnoloogia, matemaatika ja majanduse tippkeskus, mis toetab teaduse jõudmist ettevõtlusesse ja kaasab ettevõtjaid ülikooli põhitegevuste arendamisse,“ sõnas Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser. „Oluline lisatõestus selle maja vajalikkusest on tõik, et Tartu Ülikooli vastuvõtt on erakordselt edukas just IT-erialadel.“

2020. aasta alguseks valmivas keskuses on neljakorruseline õppe- ja teadushoone (üldpinda ca 17 500 m2) ning viiekorruseline ettevõtlusmaja (üldpinda ca 4700 m2). Õppe- ja teadushoone koondab endasse TÜ infotehnoloogia, arvutiteaduse, arvutitehnika ja robootika, majandusteaduse ja ärinduse ning matemaatika ja statistika alase õppe- ja teadustöö. Samuti kolib majja TÜ ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus, mis aitab oma tugiteenustega tuua õppe- ja teadustööga haakuva teaduspõhise ettevõtluse ülikoolile võimalikult lähedale. Ettevõtlusmaja üürnikeks saavad ülikooliga mitmekülgsele koostööle avatud teaduspõhised ettevõtted.

Neljapäeval asetati Delta keskuse nurgakivisse 1985. aastast pärinev ajakapsel, mis leiti praeguste ehitustööde käigus TÜ endise majandusteaduskonna hoone vundamendist. Kapsli uueks sisuks saavad just praegust aega peegeldavad esemed.

Ajakapsli asetasid nurgakiviauku TÜ rektor Toomas Asser, Tartu linnapea Urmas Klaas, TÜ arvutiteaduse instituudi juhataja Jaak Vilo, TÜ majandusteaduskonna juhataja Maaja Vadi, AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg ehitusjuht ja juhatuse liige Priit Vakmann ja AS Ehitustrust juhatuse esimees Kaido Somelar.

Delta keskuse on projekteerinud arhitektuuribüroo Arhitekt11 OÜ. Emajõe ja Vabadussilla poole jäävat Delta õppe- ja teadushoonet ehitavad AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg ning AS Ehitustrust. Hoone ehitus läheb maksma 28,4 miljonit eurot. Ehitust rahastatakse osaliselt teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide konkurentsivõime soodustamisele suunatud institutsionaalsest arendusprogrammist ASTRA.

Narva maantee äärde rajatava ettevõtlusmaja ehitushanke tulemused selguvad 2018. aasta sügisel.