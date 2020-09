TechDay hübriidkonverentsi avab president Kersti Kaljulaid

Vähem kui kuu aja pärast, 15. oktoobril toimuv Baltimaade suurim tehnoloogiakonverents TechDay uurib sel aastal, kuidas on tänased tehnoloogilised lahendused muutunud maailmas toime tulnud ja mis on järgmised suurimad väljakutsed. Sel aastal leiab sündmus aset hübriidkonverentsina, millest saab osa võtta virtuaalselt.

TechDay toimub juba 15. aastat ning on aja jooksul kasvanud Baltikumi suurimaks tehnoloogiakonverentsiks. Sel aastal esineb sündmusel üle 50 valdkonna tipptegija Eestist ja kaugemalt. Konverentsi avab kõnega Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid, millele järgneb Henrik Roonemaa poolt modereeritud diskussioon presidendiga.

Lisaks esinevad TechDayl Funderbeami asutaja ja juht Kaidi Ruusalepp, pikaajaline tippjuht ja majandusekspert Robert Kitt, Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik, spordibioloog ja Tallinna Ülikooli õppejõud Kristjan Port, Eesti riigi tehnoloogiate juht (CTO) Kristo Vaher ja biohäkker Siim Land. Välismaistest esinejatest aga Fujitsu Euroopa andmeanalüüsi ärisuunajuht Glenn Fitzgerald, Cisco Soome ja Baltikumi juht Janne Tägström ning Huawei küberturbe ja privaatsuse asepresident Mika Lauhde.

Tänavuses paneeldiskussioonis heidetakse pilk tulevikku ja arutletakse kõige aktuaalsematel teemadel, mis hetkel majandust ning ühiskonda puudutavad. Paneelis osalevad EfTEN Capitali tegevjuht ja ettevõtja Viljar Arakas, ettevõtja, advokaat ja kodanikuaktivist Marti Hääl, infotehnoloog ja IT-visionäär Linnar Viik ja Elisa Eesti juht Sami Seppänen. Diskussioonipaneeli modereerib Henrik Roonemaa.

TechDay korraldaja, Elisa ärikliendiüksuse juhi Margus Vaino sõnul on selleaastase konverentsi kandvaks teemaks reality check ehk reaalsuskontroll. „Tänavune kevad ongi olnud meile kõigile kui üks suur reaalsuskontroll ja väljakutseid pakkuv harjutusplats. Oleme pidanud omaks võtma uued käitumisnormid, harjutama tarku tööviise ja paljud asjad enda jaoks ümber mõtestama. Kõiges selles on tehnoloogia mänginud suurt rolli. Sellest ajendatult arutleb TechDay tunnustatud tipptegijate osalusel, kuidas maailm muutunud on. Kas tehnoloogilised lahendused on tänaseks meid aidanud või pigem mitte? Mis on saanud viimastest megatrendidest ja kas muutuste elluviimiseks on tõesti vaja pandeemiat või saab ka teisiti,“ tõi Vaino näiteid arutlusteemadest.

Vaino sõnul on konverents jätkuvalt Eesti tehnoloogiavaldkonna inimeste suurim kohtumispaik, mis sel korral tänu virtuaalsele vormile jõuab veel suurema hulga osalejateni. „Meil on aastatega kujunenud tugev kogukond, kes omavahel kogemusi, uusi teadmisi ja parimaid praktikaid jagab. Tänavune toimumisformaat annab võimaluse seda veelgi võimendada, kogukonda kasvatada, uusi kontakte leida – seda iga osaleja süle- ja tahvelarvutis, nutitelefonis kontorilaua taga või maakodus. See on hea näide, kuidas tehnoloogia suudab inimesed sellel omamoodi ajal siiski edukalt ühte „ruumi“ kokku tuua.“

Osalejaid ootab konverentsil mitu paralleelsessiooni juhtimisest, tehnoloogia ja küberturvalisuse teemadeni välja. Osa saab võtta virtuaalsetest kohtumistest ehk online meet up’idest teiste külalistega. Päeva juhib tunnustatud tehnoloogiaajakirjanik Henrik Roonemaa.

TechDay on Baltikumi suurim tehnoloogiakonverents, mis toob kokku IT-spetsialistid, korporatsioonide ning tehnoloogiavaldkonna juhid ja tegijad. Konverentsi on korraldatud 15 aastat. Sel aastal toimub sündmus hübriidkonverentsi vormis Kultuurikatlas ja virtuaalkeskkonnas. Teiste seas esinevad konverentsil Markus Lippus (MindTitan), Mailiis Ploomann (Elisa Eesti), Mehis Hakkaja (Clarified Security) ja James Hall (HPE Storage). Esinejate nimekiri täieneb jooksvalt. Konverentsi programmi ja piletimüügi kohta saab lisainfot TechDay veebilehelt.