Tallinn valmistub: Latitude59 toob kohale tulevikutehnoloogia ja idufirmad võistlevad poole miljoni nimel

Tallinna vallutab peagi (21.-23. mail 2025) Kultuurikatlas toimuv Baltimaade ja Põhjamaade üks olulisemaid tehnoloogiakonverentse – Latitude59. Sel korral lüüakse laineid julge programmi ja ligi poole miljoni euro suuruse peaauhinnaga idufirmade võistlusel, kuhu pürgib mainekas seltskond varajase faasi tegijaid üle maailma.

Tänavusele Latitude59 pitch'imise konkursile kandideeris ligi 400 idufirmat 47 riigist, mis näitab ürituse jätkuvat rahvusvahelist kaalu.

Kuigi taotlejate arv on siiski veidi väiksem kui eelmisel aastal, rõhutavad korraldajad ja investorid kvaliteedi kasvu, mis peegeldab laiemalt Euroopa idufirmade maastiku küpsust.

LatBANi tegevjuht Emils Kragis tõi esile taotluste rahvusvahelise ulatuse ja Balti asutajate globaalse mõtteviisi, rõhutades ideede ja valdkondade mitmekesisust kaitsetööstusest tehisintellekti, finantstehnoloogia ja personalilahendusteni.

"On muljetavaldav näha nii palju meeskondi, kes ehitavad globaalse ambitsiooniga. Seda on Baltikumis kindlasti rohkem vaja," sõnas Kragis.

Pingeline sõel on läbitud ja selgunud on juba ka 30 parimat idufirmat, kes asuvad võistlustulle pitch´imise eelfinaalides. Need toimuvad Tallinnas hübriidsündmusena 5. ja 6. mail.

Esimesel päeval, 5. mail, astuvad investorite ette kaitse-, süvatehnoloogia- ja tehisintellekti valdkonna idufirmad.

Teisel päeval, 6. mail, esitlevad oma lahendusi SaaS-, tervishoiutehnoloogia ja loomemajanduse sektorist pärit tegijad.

Nende seast selgub tippsündmuseks viis finalisti, kes saavad võimaluse oma ideed esitleda Latitude59 pealaval ja võistelda maineka, poole miljoni euro suurusest investeeringust koosneva auhinnafondi nimel.

Latitude59 programm on tihe ja pakub väärtuslikku sisu nii idufirmadele, investoritele kui ka tehnoloogiahuvilistele laiemalt. Ürituse peamine fookus on tänavu terviklikkusel ja perspektiivil, süvenedes teemadele nagu kaitse ja digitaalne suveräänsus, Euroopa innovatsioonikonkurentsis ning tehisintellekti tulevik.

Konverentsi pealaval astuvad teiste seas üles kaks visioonilist liidrit, kes alustasid oma ettevõtmistega väga noorelt – The Ocean Cleanup'i asutaja Boyan Slat ja Bolti kaasasutaja Markus Villig. Nende vestlus pakub kindlasti inspiratsiooni ja väärtuslikke õppetunde julgete ideede elluviimisest ja globaalse mõju loomisest. Latitude59 tegevjuhi Liisi Orgu sõnul kehastab see vestlus täielikult tänavuse konverentsi keskseid teemasid.

Lisaks pealavale on programmis ka kitsamatele valdkondadele pühendatud sessioonid ja interaktiivsed formaadid, mis kutsuvad üles dialoogile ja teadmiste jagamisele.

Päev 1 keskendub struktureeritud ettekannetele ja süvitsi minevatele teemadele, samal ajal kui Päev 2 muudab Kultuurikatla interaktiivseks ruumiks, kus toimuvad näiteks "Startup Clinics" formaadis süvaanalüüsid ja ümarlauad.

Latitude59 algab juba 21. mail nn nullpäevaga, mis on pühendatud erinevatele kõrvalüritustele ja võrgustumisvõimalustele.

Sel päeval toimuvad Investor Day & Dinner investoritele, "Thinking in Billions" üritus, mis ühendab era- ja avalikku sektorit, ning Media Dinner & Press Conference meedia esindajatele.

Konverentsinädala jooksul leiavad aset ka mitmed partnerite korraldatud üritused, nagu rahvusvaheline häkaton Tallinn Valencia Hack, Mastercard Lighthouse'i Startup Showcase ning Tenity "Emerge Estonia Pitch & Party".

Latitude59 on suunatud laiale sihtrühmale, hõlmates varajase faasi ja kasvavaid idufirmasid, ingelinvestoreid ja riskikapitaliste, ettevõtete ja korporatsioonide esindajaid, poliitikakujundajaid ja kõiki teisi, kes on huvitatud tehnoloogia, innovatsiooni ja ettevõtluse tulevikust. Üritus pakub väga head võimalust luua uusi kontakte, leida investeeringuid, jagada teadmisi ja saada osa Baltikumi elujõulisest idufirmade ökosüsteemist. Latitude59 2025 toimub 21.-23. mail Tallinnas Kultuurikatlas.