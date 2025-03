Startup Estonia eestvedamisel tutvustas 14 Eesti süvatehnoloogia iduettevõtet oma tooteid ja teenuseid Pariisis 10. korda toimunud maailma suurimal süvatehnoloogia valdkonna konverentsil Hello Tomorrow Global Summit.

Startup Estonia teadusmahuka iduettevõtluse projektijuht Inga Kõue sõnas, et eesmärgiks oli ettevõtjatele koostöövõimaluste loomine korporatiivsete klientidega ning potentsiaalsete investorite kaasamine ettevõtte kasvu kiirendamiseks. Seda võimaldas ka Eesti ettevõtjate osalemine Investor Day üritusel, mis tõi kokku 300 ülemaailmset riskikapitaliinvestorit.

“Eesti süvatehnoloogia iduettevõtted on täna heas kasvufaasis ning paljud neist on jõudnud prototüüpideni ja mitmed on peagi valmis ka tootmise alustamiseks ehk nad vajavad täna kapitali, et jõuda järgmisesse arenguetappi,” ütles Kõue.

Tänavu Pariisis toimunud teaduspõhiste iduettevõtete konverentsil ja messil Hello Tomorrow Global Summit esitlesid oma tooteid iduettevõtted GaltTec, Paul-Tech, Elnora AI, Vectiopep, SKYCORP Technologies, Gridio, ÄIO tech, Gelatex Technologies, Migrevention, Nanordica Medical, UP Catalyst, RAIKU Packaging, Myceen ja 5.0Robotics.

Eesti iduettevõtjate eesmärgiks oli Pariisis leida lisaks võimalusi oma toodete tutvustamiseks uutele korporatiivsetele partneritele erinevates riikides, et laiendada edasimüügi võrgustikku ja potentsiaalsete ostjate ringi. Suured globaalsed korporatsioonid ja rahvusvahelised investorid otsivad täna aktiivselt partnerlusi sellistes valdkondades nagu puhas energia, maaressursside väärindamine, tervise- ja toidulahendused ning kahese kasutusega tsiviil- ja kaitselahendused.

Nanordica Medical kaasasutaja Olesja Bondarenko tõi välja, et Hello Tomorrow oli üks kõige kasulikumaid üritusi. “Leidsin uusi investoreid nii Investor Day üritusel kui ka väljaspool ametlikke kohtumisi - õige investorini jõudmine võib tähendada ka juhusliku vestluse alustamist bussis. Samuti täheldasin, et ühisväljapanek töötab väga hästi nii uute kontaktide osas kui ka teiste ettevõtetega suhtlemiseks ning see on omaette väärtus,” sõnas Bondarenko.

SKYCORP Technologies´i juht Marek Alliksoo, kes arendab ja toodab vesinikdroone esmaseks reageerimiseks ja kriitilise infrastruktuuri kontrollimiseks, ütles, et huvi Eesti ettevõtete vastu oli Pariisis väga suur.

“Enim üllatas positiivselt, et investorid mõistsid koheselt meie panuse väärtust energiajulgeolekusse ja Euroopa vastupanuvõimesse,” sõnas Alliksoo.

Olulise väärtuse konverentsil osalemiseks andsid ka lavaettekanded ja -arutelud, mis avasid süvatehnoloogia trende maailmas eksisteerivate keeruliste probleemide lahendamiseks ning uute teaduspõhiste iduettevõtete tekkimise soodustamiseks koostöös ülikoolidega.

Maailmatrendide arutelusse toodi sisse ka Eesti vaade ning biotehnoloogia valdkonna arengute teemal arutles konverentsi pealaval Tartu Ülikooli arendusprorektor ja geeniteadlane Tõnu Esko. Lisaks toimus konverentsi raames ka globaalsete väljakutsete konkurss ning ligi 7000 kandidaadi seast jõudis kategoorias “Keskkond ja bioloogiline mitmekesisus” seitsme parima sekka Eesti iduettevõte UP Catalyst.

UP Catalysti juht Rait Maasikas tõi välja, et see oli suurepärane võimalus tutvustada UP Catalysti tehnoloogiat.

“Meie tehnoloogia võimaldab CO₂ emissioonidest toota kriitilisi tooraineid akutööstusele süsinikuheitmevabalt. Oleme täna olulisel teelahkmel – just nüüd tehakse otsuseid selle kohta, kus hakatakse tootma Euroopale hädavajalikke materjale nagu grafiit ning meil oli au esitleda oma lahendust, mis suudab sellele väljakutsele vastata," ütles ta.

Koos süvatehnoloogia iduettevõtetega osalesid konverentsil Hello Tomorrow Global Summit ka Eesti süvatehnoloogia ökosüsteemi toetavad osapooled – suurimate ülikoolide ja teadusparkide esindajad, Research in Estonia töötajad Eesti Teadusagentuurist, lisaks ka Eesti Rohetehnoloogiate Liidu ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad.