Baltimaade äriinglid panevad Latitude59 võistlusele pool miljonit eurot

Latitude59 konverentsi raames toimuvale pitching-konkursile panevad esmakordselt Eesti, Läti ja Leedu äriinglite võrgustikud EstBAN, LatBAN ja LitBAN kokku kuni poole miljoni euro suuruse sündikaadi investeeringu.



Latitude59 tegevjuht Liisi Org sõnas, et kui EstBAN on olnud Latitude59 võistluse üks investoritest juba aastaid, siis Läti ja Leedu äriinglid on valmis panustama esmakordselt. “Naaberriikide investorite soov ja valmisolek investeerida Latitude59 võistluse võitjatesse on märgiline ning see on Latitude59 jaoks suur usaldus ja märk sellest, et meie traditsiooniline pitching-võistlus on kasvanud regiooni mainekaimaks ja usaldusväärseimaks, kust saavad alguse edulood nii asutajate kui ka investorite jaoks,” sõnas Org.



Kolme Balti riigi äriinglid panevad ühiselt välja kuni poole miljoni euro suuruse investeeringu ning Org lubas, et häid uudiseid võistluse auhinnafondi osas on oodata lähiajal veelgi. Latitude59 laval on viimasel kahel aastal säranud sellised iduettevõtted nagu AskToSell, Flowstep ja ÄIO, mis on konkursi kaudu saanud kokku üle kahe miljoni euro ulatuses investeeringuid. “Ka sel aastal ei lase me latti alla,” lubas Org.



EstBANi tegevjuht Karin Künnapas sõnas, et ühine investeering koos Läti ja Leedu ingelinvestorite võrgustikega on hea koostöö, usalduse ja kvaliteedi märk. "Me oleme kolm väikest, aga tehnoloogiliselt innovaatilist riiki, kust on viimastel aastatel sündinud mitmeid tuntud miljardiettevõtteid ning kus iduettevõtlus ja sellesse investeerimine on maailmas esirinnas. Eesti Äriinglite võrgustikus oleme juba mitu aastat teinud Läti ja Leedu kolleegidega head koostööd ning see, et tänavu jõuame ühise investeeringuni näitab, et meie eesmärk teha rohkem koos, suuremalt ja olla tihedamini ühenduses, on realiseerunud," rääkis Künnapas ning lisas, et ühiselt saavad EstBAN, LatBAN ja LitBAN tuua investoriteni Baltimaade parimad iduettevõtted. “Ootan põnevusega, milliseid ühiseid investeeringuid ning pan-Balti iduettevõtteid meie regioonist tekkima hakkab,” lisas ta.



LitBANi tegevjuht Roberta Rudokienė tõi välja, et koostöö tähistab uut ajajärku Balti iduettevõtete investeeringutes. "Ühendades jõud EstBANi ja LatBANiga Latitude59 võistluse raames, loome tugevama ja tihedamalt seotud investeerimiskeskkonna, mis ületab riigipiire. Iduettevõtetele on see suurepärane võimalus saada mitte ainult rahastust, vaid ka ligipääs kogenud äriinglite võrgustikule kogu regioonis. Ootame põnevusega, et näha parimaid varajase faasi innovaatoreid laval ning oleme valmis toetama järgmist suurt edulugu," sõnas Rudokienė.



LatBANi tegevjuht Emīls Kragis lisas, et investeering Latitude59 pitching-võistluse jaoks on oluline verstapost. "Oleme aastaid rääkinud piiriülese koostöö tähtsusest Baltimaade iduettevõtete ökosüsteemis ning nüüd on meil ideaalne võimalus seda näidata. LatBAN on teinud tihedat koostööd EstBANi ja LitBANiga mitmete algatuste raames ning see ühine investeering Latitude59 võistluse raames on oluline verstapost. Loodame, et see saab tulevikus veelgi suuremate piiriüleste investeeringute eeskujuks," ütles Kragis.



Mullu kandideeris Latitude59 konkursil 526 iduettevõtet 53 riigist. Tänavusele Latitude59 võistlusele on oodatud end üles andma kõik varase faasi iduettevõtted, kellel on selge missioon, skaleeritav ärimudel ning toimiv toode, millel on tõestatud turuhaare või tugev tagasiside klientidelt.



Latitude59 pitching-võistluse kandideerimise tähtaeg on 5. aprill. Kandideerinud idufirmade hulgast valitakse välja 30 tugevaimat meeskonda, kes pääsevad poolfinaali ning saavad professionaalset koolitust ja mentorlust. Võitjad selguvad 23. mail Latitude59 pealaval toimuvas finaalis, kuhu pääseb viis parimat idufirmat.

Kandideerida saab siin: https://latitude59.ee/pitching-competition/



Latitude59 2025 toimub Tallinnas Kultuurikatlas 21.–23. mail. Tegemist on on Baltimaade ja Uus-Põhjamaade kõige rahvusvahelisema ning mõjukaima iduettevõtluse ja tehnoloogiakonverentsiga, mis toob kokku idufirmad, investorid ja ökosüsteemi loojad kogu maailmast. Möödunud aastal tõi Latitude59 kokku üle 3 500 osaleja 65 riigist üle maailma, sealhulgas enam kui 900 iduettevõtet asutajat ja üle 700 investori.