Iga kahe aasta tagant uus ja ägedam Teler

Samsung pakub koostöös Euronicsiga renditeenusele üsna sarnast kogemust - maksad kuumaksu ja teler vahetatakse iga kahe aasta tagant uue ja huvitavama vastu. Sõiduautodel on võrreldavaid skeeme juba üsna mõnda aega, kuid koduelektroonikaga on tegu üsna uudse lahendusega.

Võtad teleri liisingusse ning kahe aasta pärast vahetad uue vastu või jätkad vana kasutamist. Kui uue vastu, ostetakse vana tagasi.

Kuidas see täpselt toimib?

Esimene kord valid välja teleri ning liisingulepingut sõlmides paned linnukesed õigetele väljadele, ca 2 aasta pärast küsitakse, kas soovid uut telerit või jätkad vana maksmist/kasutamist.

Kui soovid vana telekaga jätkata, jätkub liising nagu tavaliselt, kuni oled tasunud kogusumma ning teler on sinu.

Kui siiski otsustad, et sooviksid uut ja paremat, ostetakse olemasolev teler kuni 50% algse hinnaga tagasi ning valid omale uue teleka. Seekord ei pea ise enam midagi tegema, vaid uus seade tuuakse sulle koju kätte ning kahe aasta pärast võetakse taas ühendust küsimusega võta või jäta.

Teler ei pea tegelikult olema samas hinnas vaid võib olla suurem, väiksem, kallim, odavam: lihtsalt valikust, mida telerivahetusena pakutakse.

Valikus on Samsungi SUHD (4K, õigemini UHD) telerid, millega teenust pakutakse. Valikus on telerid hinnaklassis ~1000 € ja ülespoole.

Arvestades tehnoloogia odavnemise trendi, on täitsa reaalne sama letihinna eest saada 2 aasta pärast oluliselt parem aparaat.

Et telerivahetus siiski toimuks, peavad olema alles esialgselt komplektis olnud jalg, pult jne ning teler peab muidugi olema töökorras.

Mis saab siis, kui teler ära viiakse?

See saadetakse Ühendkuningriikidesse, kus firma X neid kokku ostab ning viib läbi nn refurbish protsessi (taastab). Edasi müüakse taastatud tehnika odavalt maha.

Kogu telekavahetuse ökoloogiline jalajälg tõstatas päris palju küsimusi. Kui keskmine televiisori eluiga on 6-7 a, mis tegelikult ei tähenda, et see oleks rikkis, vaid pigem moraalselt iganenud ning töötab näiteks esivanema juures või vannitoas veel mitu head aastat, siis paraku päris kõigele kohe ei olnud vastust, kuna see ei olnud ka konkreetse pressiürituse eesmärk. Samas paari päeva jooksul lubati meile mõningat informatsiooni ja arvutusi edastada.

Samuti on hetkel veel lahtine, mis saab teleritest peale teist ringi. Ei ole veel Eestis ega mujal maailmas toimivat tootjapoolset vastutust, kui seadmed kokku kogutakse ning ümber töödeldakse. Loodame, et siiski pinnasetäidet neist ei saa.

Tõsi, iPhone´idel jt on selline protsess olemas, kuid seegi kuuldavasti meie "banaanivabariigini" ei küündi.

Apple iPhone´ide lahti võtmine Liam Robotiga.

AM arvab

Arvestades, et eestlase keskmine palk on oluliselt väiksem kuiUK-s ning telekavahetuse näol on tegu luksusteenusega, on päris kahju, et meile endale ei pakuta soodsamalt taastatud telereid.

Iseenesest jõuavad esimesed televiisorid taastamisse alles kahe aasta pärast, seega aega veel on kõike ümber mängida.

Kui see kõrvale jätta, et keskmine eestlane on vaene, suudab endale 33 € liisingut enamus siiski lubada, kuid 4K teleritele pole hetkel just väga palju materjali, mida näidata: Isegi HD 1920p on tihti palju tahetud.

Tallinnas, Nõmmel enamasti näiteks üle 12M interneti ei ole võimalik koju saada, mis paraku kuigi palju võimalusi ei jäta, kuna üle selle peaks samal ajal ka muud infot liikuma.

Info Netflixi kodulehelt 3.0 Megabits per second - Recommended for SD quality

5.0 Megabits per second - Recommended for HD quality

25 Megabits per second - Recommended for Ultra HD quality

Samuti jääb õhku küsimus: kui vahetada 3-4x tihedamini telekaid ja tarbida veel rohkem, milline on selle ökoloogiline jalajälg?