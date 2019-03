Telia, Ericsson ja Volvo CE avasid Rootsi esimese tööstustele suunatud 5G võrgu

Telia, Ericsson ja Volvo Construction Equipment (Volvo CE) avasid Rootsi esimese tööstustele suunatud võrgu Volvo CE uurimis- ja arenduskeskuses Eskilstunas. Volvo CE on maailma üks esimesi ettevõtteid, kes testib 5G võrgu abil lahenduste automatiseerimist ja masinate kaugjuhtimist.

Testimise eesmärk on arendada välja ehitusseadmete ja täisautomaatsete lahenduste kaugjuhtimissüsteemid. Lisaks annab 5G võrgu testimine võimaluse uurida, kuidas 5G võrgu kaudu ühendatud masinate abil klientide jaoks lisaväärtust luua.

„Tööstusettevõtete huvi 5G vastu on väga suur. Tööprotsesside automatiseerime toob kaasa uued töötamise viisiid ning suurendab protsesside tõhusust. Ärikriitiliste masinate ja seadmete ühendamiseks on vaja katkematut ühendust pakkuvat võrku, mis suudab hallata tohutuid andmekoguseid ning just seda saab 5G pakkuda. Me oleme uhked, et saame koos oma partneritega olla Rootsis 5G arengus esireas,“ ütles Telia Rootsi juhatuse esimees Anders Olsson,

5G muudab kaugjuhtimise lihtsamaks

Ka tänapäevased täisautomaatsed lahendused ei toimi inimese osaluseta. Kaugjuhitavate seadmete puhul tuleb arvestada viiteajaga, mis muudab masinate juhtimise suurt kiirust või täpsust eeldavate toimingute puhul keeruliseks. 5G muudab kaugjuhitavad protsessid lihtsamaks ja turvalisemaks just sellega, et viide on üliväike.

„Peaaegu olematu viiteaeg, suur läbilaskevõime, mobiilse võrgu hea kättesaadavus ja standardiseeritud 5G tehnoloogia muudab võimalikuks tööstusseadmete kaugjuhtimise reaalajas. See annab võimaluse muuta tööprotsessid tõhusamaks, vähendada kulusid ja maandada tööõnnetustega seotud riske ohtlikes keskkondades tegutsemisel. 5G abil muudame ühiskonna turvalisemaks, efektiivsemaks ja jätkusuutlikumas. Koostöös Telia ja Volvo CE’ga saame Eskilstunas teoreetilisi lahendusi praktikas rakendada. 5G tehnoloogia on valmis maailma vastu võtma,“ ütles Ericssoni arendusüksuse juht Magnus Frodigh.

Volvo CE, Telia ja Ericsson on varasemalt teinud koostööd turvalisema ja tõhusama maavarade kaevandamisega seotud lahenduse väljatöötamisel ning 2018. aasta suvel liitus Volvo CE Telia 5G partnerlusprogrammiga. Volvo CE loodab Eskilstunas saadud kogemusi rakendada ka oma teistes üksustes üle maailma.

„Kuigi me testime 5G lahendust vaid Eskilstunas, olema globaalse haardega ettevõte. Ühendatud masinad ja automatiseeritud lahendused on tööstuse tulevik, tagades tõhusama tootmisprotsessi, logistika ja paindlikkuse ning turvalisema töökeskkonna. Potentsiaalsete ohutusega seotud riskide maandamine ja maavarada kaevandamisega seotud ajakulu vähendamine võimaldab meil kiiremini jõuda lähemale heitmevabale tootmisele ning viia tööõnnetuste ja planeerimata töökatkestuse arv nullini. Ootan põnevusega, et näha, kui kaugele 5G meid sellel teekonnal viib,“ ütles Melker Jernberg, Volvo Construction Equipment’i juht.

Mis on 5G ehk viienda põlvkonna mobiilsidevõrk?

Võrreldes 4G-ga on 5G kiirem, väiksema viiteajaga ja parema ligipääsetavusega ning võimaldab omavahel ühendada suurema arvu seadmeid. 5G toob uued võimalused nii tööstusega seotud valdkondades kui ka ühiskondlikus ja igapäevases elukorralduses.

Telia 5G partnerlusprogramm loodi 2018. aasta suvel eesmärgiga luua keskkond, mis võimaldab uurida ja katsetada 5G tehnilisi ja äriga seotud võimalusi enne 5G võrgu kommertskasutusse tulekut 2020. aastal. Tänaseks on partnerlusprogrammiga, mille peamine tehnoloogiaalane partner on Ericsson, liitunud Volvo Construction Equipment, Einride, Tieto ja Kesk-Rootsi Ülikool. Lisaks teeb Telia koostööd Rootsi Kuningliku Tehnoloogiainstituudi, Umeå 5G, Luleå Tehnikaülikooli ja Rootsi 5G Olümpiaakadeemiaga.