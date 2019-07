Telia TV pakub Ivo Linna juubelikontserdi ülekandega esmakordselt Eestis pay-per-view lahendust

Järgmisel kolmapäeval, 17. juulil toimub Telia TV erikanalis otseülekanne Ivo Linna 70. juubeli kontserdilt, mida saavad Telia TV kliendid vaadata pay-per-view lahenduse toel ehk makstes ülekande vaatamise eest ühekordse tasu.

Telia Eesti televisiooni ja multimeedia valdkonna juhi Karl Antoni sõnul on tegu esimese korraga, mil Eesti teleteenuse pakkuja sellist lahendust võimaldab.

„Soovime näha, kuidas see teenus Eesti inimeste poolt vastu võetakse, et seda erineva telesisu puhul ka edaspidi kasutada. Näiteks USA-s on pay-per-view lähenemine vägagi populaarne ning seda kasutatakse aktiivselt erinevate spordivõistluste edastamisel,“ märkis Anton.

15. juulil tekib Telia TV menüüsse erikanal Ivo Linna 70, mis on leitav Telia LIVE kanali kõrvalt. Juhul, kui uus kanal valikusse automaatselt ei teki, aitab digiboksi taaskäivitamine.

Kuna tegu on uue teenuse testimiseks mõeldud lahendusega, on Ivo Linna kontserti edastav erikanal nähtav vaid nendel Telia TV klientidel, keda pole veel üle viidud uuele Telia TV loogikale ehk kellel on endiselt kasutusel Põhipakett (mitte Mini, Standard või Premium). Valdav osa Telia TV klientidest on täna veel nn vanema lahenduse kasutajad ja peaksid kontserti soovi korral nägema.

17. juuli õhtul toimuva Ivo Linna kontserdi nägemiseks tuleb Telia TV kliendil tasuda 5-eurone summa, mis liidetakse tema jooksva kuu teleteenuse arvele. Nimetatud summa saab tasuda Telia TV puldiga otse teleekraanil. Peale seda on kanal avatud ja kontserdile saab kaasa elada.

„Oma põhimõttelt on pay-per-view loogika sarnane TV videolaenutuse omale, kus klient nõustub filmi eest küsitava tasuga, peale mida saabki juba filmi vaatama asuda,“ lisas Karl Anton.

Ivo Linna juubelikontsert „IFF70“ toimib 17. juulil algusega kell 20:00 Tallinna lauluväljakul ning Telia TV teeb kontserdist otseülekande.