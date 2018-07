Telia Eestit asub juhtima Robert Pajos

Telia Eestit hakkab juuli keskpaigas juhtima Eesti juurtega Robert Pajos. Ettevõtte praegune juhatuse esimees Dan Strömberg suundub Telia Leedu juhiks.

"Telia Eesti on hästi juhitud ning tugevaid tulemusi näitav ettevõte, mis ajab vastutustundlikku ja laiema ühiskondliku mõjuga äri, mida me kõrgelt hindame,” ütles Telia Company juhatuse liige ja Leedu, Eesti ning Taani klastri juht Emil Nilsson. “Tänan Dani tema suure panuse eest - ettevõttel on täna paigas kindel strateegia, mille täitmist saavad Robert ja tema juhitav meeskond jätkata.”

Robert Pajos kolib Eestisse Brasiiliast, kus ta on viimased seitse aastat juhtinud Ericssoni grupi piirkondlikke üksusi. Pajos on isa poolt Eesti juurtega ning tal on ette näidata edukas rahvusvaheline karjäär tippjuhina.

“Ootan suure põnevusega Eestisse kolimist ja Teliaga ühinemist, et panustada digitaalsetesse muutustesse, mis toimuvad ettevõttes nii sisemiselt kui klientide suunal,” ütles Pajos. Telia uut juhti ootavad Eestis nii suvekodu kui sõpruskond.

Dan Strömberg võtab Leedus teatepulga üle seniselt juhilt Kestutis Sliuzaselt. “Olen väga tänulik Telia Eesti meeskonnale kõige eest, mida me viimase kahe ja poole aasta jooksul oleme ühiselt saavutanud. Viisime kaks erinevat ettevõtet ühise kaubamägi ja juhtimiskultuuri alla, näitasime koostöös heade partneritega eelmisel sügisel 5G võimalusi ning oleme oma klientide jaoks esimesena turule toonud mitmeid uusi tooteid-teenuseid. Olen kindel, et senine kiire ja tugev areng jätkub,” sõnas Strömberg.

Robert Pajosel on infotehnoloogia magistrikraad, ta on lõpetanud Stockholmis asuva Kuningliku Tehnoloogiainstituudi. Ta on elanud ja töötanud erinevates riikides, sealhulgas USA-s, Venemaal ning viimasel ajal Lõuna-Ameerikas, Brasiilias. Oma karjääri jooksul on ta töötanud erinevatel ametikohtadel Ericssoni grupis, operatsioonide juhtimisest müügijuhtimiseni. Robert Pajos saabub Eestisse sel nädalal ning asub Telia Eestit juhtima juuli keskpaigast. Pajose leping kestab esialgu käesoleva aasta lõpuni. Protsess juhi nimetamise osas pikemaajaliseks perioodiks on Telia Company tasemel käimas.