Telia testib vasevõrgus uusi interneti tippkiirusi

Vask pole veel surnud! Vähemalt mitte seni, kuni valguskaabel igasse koju ei jõua, nii nagu on juhtunud Islandil. Telia alustas eelmisel nädalal VDSL tehnoloogia teste üle vaskkaabli, et pakkuda juba uuel aastal tunduvalt suuremaid internetikiirusi nendele klientidele, kelleni jõuab internet traditsioonilises möödunud sajandist pärit vasevõrgus.

Testiperiood kestab kuni jaanuari lõpuni ning sellesse kaasatakse internetikliente, kes asuvad Telia võrgusõlmest mitte kaugemal kui 400 meetrit.

„Teame, et uus tehnoloogia võimaldab kliendiühenduste kiirusi tõsta kuni 10 korda. Testide käigus tahame veenduda, et teenused toimivad laitmatult reaalsete kaablite korral, kus meil on töös mitmed kliendid ja neil on erinevad liinipikkused,“ selgitas Telia Eesti võrgu- ja infrastruktuuri arenduse allüksuse juht Toivo Praakel.

Testis osalejatele aktiveerib Telia internetiteenuse kiirusetega kuni 100 Mbit/s allalaadimisel kuni 25 Mbit/s üleslaadimisel. Testperioodil saavad kliendid kasutamiseks ka uued ruuterid DG400 Prime.

„Kui testimine möödub edukalt, plaanime vaskvõrgus klientide jaoks turule tulla internetiühendustega, mille kiirused on kuni 200 Mbit/s. Lähema paari aasta jooksul soovime laiendada võrgu võimekust 10 korda kiiremaks üle Eesti,“ lisas Praakel.

Telia vasevõrgus toimub moderniseerimine järk-järgult erinevate piirkondade kaupa ning kõik kliendid, keda uuendused puudutavad, saavad ka sellekohase personaalse teavituse. Kliendid, kellele uue lahenduse võimekus on loodud, saavad ise uue paketi kasutusele võtta mugavalt Telia Iseteeninduses või muu Telia kanali kaudu.