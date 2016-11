Elisa hakkab Soomes Ubtech Jimu ja Alpha roboteid müüma

Ubtech Jimu on legosarnane robot, Ubtech Alpha on inimkujuline robot, mida saab mobiiliga juhtida ja programmeerida. Selliseid oleme näinud juba rohkem kui dekaadi, kuid nüüd hakkavad need meile lähimas Elisa poes Helsingis ka müüki tulema.

Täna andis Elisa Helsingis teada, et Ubtech Jimu ja Ubtech Alpha robotid tulevad nende e-poes ja Helsingi südalinnas asuvas Elisa Kulma poes müügile. Pressile tehtud esitluses öeldi, et hinnad saavad olema 500-600 kallima homanoidroboti ja 300-400 eurot odavama, lego moodi kokkupandava mootorite ja Bluetooth-ühendusega robotikomplekti eest.

#robotid tulevad. A video posted by Kaido Einama (@kylamees) on Nov 24, 2016 at 4:46am PST

Jaanuaris korraldab Elisa Soomes ka robootikakooli, et õpetada ise robotit programmeerima.

Jimu koosneb 300-700 detailist, mida saab lego sarnaselt kokku panna. Komplektis on servomootorid, aju, aku, lisaks saab mobiili laadida äpp´i, millega robotit juhtida. Olemas on ka hulk juhendeid töövalmis komplektide kokkupanekuks, kuid igaüks saab ka ise välja mõelda ükskõik millise seadme ja panna roboti tegema seda, mida ise tahab. Lisaks füüsilistele klotsidele on olemas ka "tarkvaraklotsid", mida kokku pannes saab luua programme roboti juhtimiseks.

Jimu lihtsat Meebot komplekti müüb ka Apple oma poes.

FOTOD: KAIDO EINAMA