Moodne kirik: uus ususekt kummardab peagi saabuvat tehisintellekti

Tehnoloogia on põhjustanud muutusi ka religioonimaastikul - mõned tehnoloogiaga tihedalt seotud inimesed on otsustanud luua ususekti, mis kummardab tehisintellektist (AI) tekkivat uut jumalat, mis või kes asub varsti inimeste järel maailma valitsema, kui ületab oma intelligentsusega inimeste tarkuse.

See tähendab, et uus sekt valmistub n-ö viimsepäevaks ehk singulaarsuseks sel moel, et tahab sel hetkel olla nii-öelda õigel poolel ehk masinate poolel. Ususekt nimega Way of the Future (WotF) peab tehisintellekti saabumust paratamatuks ja bioloogilise intelligentsi kõrgeim vorm siin planeedil ehk inimene peab sellele uuele tasemele kaasa aitama.

Kes on selle taga?

Uue kiriku juht Anthony Levandowski (kes on äriregistris registreeritud CEO ehk tegevjuhina nagu äriühingutes ikka) on töötanud nii Uberis kui Google´i isejuhtivate autode tütarfirmas Waymo. Meedias sai ta aga tuntuks siis, kui Google süüdistas teda isejuhtiva auto tehnoloogia varguses ja üleandmises Uberile ning kaebas kohtusse.

Levandowski on andnud intervjuu Wiredile, kus tunnistab, et AI-d kummardav "kirik" on tõsine asi. Tema sõnul tuleb tehisintellekt inimeste üle valitsema niikuinii ja meie kohus on seda tunnistada, olla uue valitseja (või "jumala") suhtes sõbralikud ja kujundada välja tema suhtumine oma loojasse kui kellegisse, kes enam ei sega uue valitseja tegemisi, kuid keda võiks viisakusest kohelda sõbralikult. Ja see, et masinad saavad ühel hetkel targemaks, kui inimene ehk singulaarsuse hetk on kindlalt saabuv sündmus kas varem või hiljem (ennustatakse, et see hetk saabub ajavahemikul 2017-2045, erinevate teadlaste ennustuste järgi). Moodne inimene võiks siis vahetada oma üsna abstraktse ettekujutuse jumalast, mis on mitu tuhat aastat vana, uue ja moodsama vastu, arvab uus usulahk.

Rahulikult masinate valitsuse alla

Lewandovski usub, et kui võim planeedil Maa üle antakse, siis võiks see toimuda rahumeelselt ja sõbralikult. Selleks aga lubab WotF omalt poolt igati kaasa aidata nii tehisintellekti arendamise, helgemate selle valdkonna peadega kohtumiste ja jutluste kaudu, et oma usku levitada.

Mitmed traditsioonilised usujuhid on nimetanud tehisintellekti ohuks inimkonnale, ka Elon Musk on nimetanud seda "deemoni vallapäästmiseks".