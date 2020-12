WOWCube - 2021. aasta "rubiku kuubik"

Jaanuaris toimuva CES-i esimesed uudised ilmuvad juba päevavalgele. Üks uudistoodetest, mis juba praegu on palju tähelepanu äratanud ning isegi tehnoloogiamaailma tippe pannud seda soovitama, on WOWCube. Tegemist on nelja ruuduga "rubiku kuubikuga", mille igal ruudul värvilised LCD ekraanid ja võimalus neid juhtida. Samuti on võimalik kuubikule alla laadida erinevaid ruumilisi mänge või isegi "Targa kodu" juhtimisäppi.

CubiOs sai oma meelelahutussüsteemi WOWCube eest 15. detsembril ka CES 2021 Innovation Awards Honoree tiitli. Kõik CES 2021 innovatsiooniauhinnad, sealhulgas tootekirjeldused ja fotod, leiab aadressilt CES.tech/innovation.

Meelelahutussüsteemiks nimetatav kuubik WOWCube on "rubiku kuubiku" kujuline mänguseade, mis koosneb kaheksast üksteisega ühendatud eraldi moodulist. Iga moodul on eraldi seade (kuubiku nurk), millel on kolm kõrge eraldusvõimega ekraani ja protsessor. WOWCube lubab mängida videomänge, mis töötavad kõigil 24 ekraanil. Need mängud katavad samaaegselt seadme kõik kuus külge. WOWCube aitab suhelda digitaalse maailmaga nagu see oleks mänguobjekt - konsooli keerates, raputades ja kallutades. CubiOs ehitab WOWCube'i meelelahutussüsteemile uue mängude, vidinate ja rakenduste ökosüsteemi, pakkudes SDK-sid ja API-sid arendajatele.

Seadme on heaks kiitnud ka Steve Wozniak:

Forbes on seda nimetanud ka "uueks Pokemoniks" mängumaailmas, mida kõik tahavad kasvõi korra proovida mängida.

Firma president Ilya Osipov kommenteerib: "Pandeemia tõttu jäid meie seadme masstootmise plaanid hiljaks ning otsustasime keskenduda funktsioonidele, mida plaanisime tutvustada järgmises versioonis. Seadme uus modifikatsioon, operatsioonisüsteemi uus versioon ja paljud uued rakendused tulevad välja CES 2021 ajal. Jaanuaris toimuva ürituse ajal plaanime kuulutada välja kuupäevad, millal hakkame ettetellimisi vastu võtma."

Esimene Arduinol põhinev prototüüp valmis Ilya Osipovi ja tema poja Savva Osipovi poolt 2017. aastal Californias.

Tehnilised andmed: WOWCube

Mõõtmed: 70 x 70 x 70 mm

Kaal: 335 grammi

Nuppe: 0

Ekraane: 24, IPS paneelid, värvilised. 5760 х 240 pikslit, 243 PPI

Aku: 4320 mAh, kuni 8 tundi mänguaega (laetav dokist)

Operatsioonisüsteem: CubiOS v0.9

Äpid, mis kaasas:

Butterflies

Steam Pipes

Pong

2048

Monster Math

Rubic's cube 2x2

Crossword Puzzle

Yellow Ball

Kiip: 8х SoC protsessoriga kuni 1,7 Ghz

Ühendused: Bluetooth 4.2 + Bluetooth LE

Andurid: 6-teljeline gürsoskoop ja kiirenduasndur

Heli: 8 kanaliga

Kaasas: WOWCUBE kuubik, laadimisdokk, USB-C laadija koos kaabliga, dokumendid, kinkekaart äppide jaoks