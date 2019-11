Wi-Fi 6 toob topeltkiiruse ja üliväikese viite

Uusima põlvkonna Wi-Fi 6 võrk on neli korda suurema läbilaskvusega ning pea kaks korda kiirem kui varasemad traadita võrgud, mis annab uued võimalused näiteks virtuaalreaalsuse lahenduste kasutamiseks.

Võrreldes eelkäijaga neljakordistab Wi-Fi 6 nii võrgu ribalaiuse kui ka võimalike ühenduste arvu ning ühtlasi on selle lahenduse reageerimisaeg ehk viide ligi 40% kiirem. Kiirus on oluline selleks, et virtuaalreaalsuse keskkonnad ning seal toimuvad tegevused oleks ehtsamad. Ühtlasi viib uuema generatsiooni WiFi ka videokonverentsid uuele tasemele, sest Wi-Fi 6 lubab juhtmevabalt edastada 4K kvaliteediga videopilti rohkem kui tosinale unikaalsele ühendusele.

Katsetamaks kiirema WiFi võimalusi, käivitasid Wireless Broadband Alliance ja Huawei Wi-Fi 6 pilootprojekti Hispaanias Mondragoni ülikoolis. Erinevate testprogrammide raames soovitakse uurida, millised on võimalused Wi-Fi 6 rakendamiseks kõrghariduses nii, et see tõstaks õpilaste motivatsiooni ja ka parandaks nende õppetulemusi.

Wi-Fi 6 pilootprojektiga loodetakse pakkuda senisest mitmekesisemaid õppemeetodeid, mis rakendaksid virtuaalreaalsuse ja liitreaalsuse võimalusi.

Huawei andmeside tootesarja kõrgkoolivõrkude valdkonna asepresident Li Xingi sõnul on Wi-Fi 6 näol tegu normaalse tehnoloogilise revolutsiooniga, sest tehisintellekti toel loodud AirEngine Wi-Fi 6 seadmetega on võimalik võrkude reaalajas analüüs ja optimeerimine. See parandab oluliselt võrgu kvaliteeti ja andmete kättesaadavust.