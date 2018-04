Teisipäeval tuleb suur Windows 10 uuendus

Kas peaks ütlema ettevaatust või lõpuks ometi? Varsti saab näha, sest juba sel teisipäeval saabub suur Windows 10 uuendus, mis toob juurde lisaks pisiparandustele ka mitmeid uusi suuremaid uuendusi.

Microsoft kuulutas täna välja Windows 10 2018 uuenduse, mis muutub kättesaadavaks alates 30. aprillist ning hakkab järjest erinevatesse Windows 10 arvutitesse saabuma alates 8. maist.

Selle uuendusega tahab Microsoft kasutajatele tagasi anda nende kõige suurema väärtuse – aja tegelda kõige olulisemaga ehk luua, mängida, töötada.

Windows Experience blogipostitus toob välja täpsema info uuenduste kohta, kuid neist olulisemad on sellised:

Ajajoon : see annab Windows 10 kasutajale võimaluse minna arvutis ajas tagasi, et leida faile, mille kallal töötati samal päeval, eelmisel nädalal või isegi mitu nädalat varem. Kasutajad leiavad oma Windows 10 arvutit kasutades infot isegi selle kohta, mida nad tegid, kasutades Microsoft Edge´i või Office 365 rakendusi kas iOS-iga või Androidiga seadmetel.

: see annab Windows 10 kasutajale võimaluse minna arvutis ajas tagasi, et leida faile, mille kallal töötati samal päeval, eelmisel nädalal või isegi mitu nädalat varem. Kasutajad leiavad oma Windows 10 arvutit kasutades infot isegi selle kohta, mida nad tegid, kasutades Microsoft Edge´i või Office 365 rakendusi kas iOS-iga või Androidiga seadmetel. Fokusseerimisabiline : Focus Assist aitab tähtsad tegevused tehtud saada ilma selliste segajateta nagu sotsiaalmeedia või lahtihüppavad teavitused. Lisaks on seda võimalik ajastada, nii et lülitab end igapäevaselt konkreetseks ajaks sisse. Näiteks võib koosoleku ja presentatsiooni ajaks teated välja lülitada juba varem, et esinemispabinas seda mitte unustada.

: Focus Assist aitab tähtsad tegevused tehtud saada ilma selliste segajateta nagu sotsiaalmeedia või lahtihüppavad teavitused. Lisaks on seda võimalik ajastada, nii et lülitab end igapäevaselt konkreetseks ajaks sisse. Näiteks võib koosoleku ja presentatsiooni ajaks teated välja lülitada juba varem, et esinemispabinas seda mitte unustada. Dikteerimine : uuendatud dikteerimisvõimalus annab kasutajatele võimaluse vaid hääle abil märkmeid teha või tekste valmis kirjutada.

: uuendatud dikteerimisvõimalus annab kasutajatele võimaluse vaid hääle abil märkmeid teha või tekste valmis kirjutada. Uus Microsoft Edge: aprilliuuendus toob Microsoft Edge´i veebilehitsejale mitmed uued arendused ja parendused nagu saki vaigistamine, täisekraanil lugemine, puhtam printimine, õigekirjatööriistad ja veebivormide automaatne täitmine – kõik säästmaks kasutaja aega veebis surfates.

Lisaks kuulutas Microsoft välja uued haldusvõimalused ja uuendused Microsoft 365 tööriistale, mis lihtsustavad IT juhtimist moodsas töökohas. Kõik uuendused võimaldavad IT juhtidel turvata ettevõtte varasid, muutes samal ajal lõppkasutaja jaoks Microsoft 365’e mugavamaks. Need uuendused on leitavad siit.