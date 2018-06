Kauaoodatud Xiaomi Mi Band 3 aktiivsusmonitor tuleb müügile ja muud Jaani ajal populaarsed tooted Eestis

(Sisuturundus)

Aktiivsusmonitori üheks sünonüümiks Eestis on saanud Mi Band. Selle teine versioon, Mi Band 2 on olnud üks enimmüüdud aktiivsusmonitore Eestis. Kuid nüüd tuli välja ka kolmanda põlvkonna toode Xiaomi Mi Band 3, mida saab juba Gearbestist osta - ja koguni sooduskampaaniaga.

Xiaomi Mi Band 3 pööripäeva soodushind on alla 30 euro - täpsemalt 29,23 eurot.

Uuel pulsikellal on endiselt soodne hind, kuid parem ja rohkem infot mahutav ekraan, aku kestab endiselt ligi paarkümmend päeva vaatamata sellele, et ekraan suurenes ja pakub rohkem piksleid. 128 x 80 piksline OLED ekraan on puudete ja viibetega juhitav. Veekindlus on tagatud kuni 50 meetri sügavusel ehk võib nii ujuma kui sukelduma minna.

Pulsimõõtja ja sensorid on uuel mudelil läinud täpsemaks. Saadaval on ka eraldi NFC-ga mudel. Kõnesid saab ekraanilt vastu võtta või neist keelduda ning muidugi on nüüd olemas ka nimeline numbrinäit ilma tarkvara spetsiaalselt uuendamata, nagu kunagi Mi Band 2-ga oli.

Sel puhul, et Mi Band 3 nüüd müügile jõudis, laskus ka Xiaomi Mi Band 2 aktiivsusmonitori hind allapoole - praegu saab selle kätte 16,53 euroga.

Muud Jaani ajal palju ostetud tooted

Mida siis veel Eestist Jaani paiku telliti? Edetabelis troonisid võimas Androiditahvel Chuwi Hi9 Air 4G Tablet PC (174 eurot), Original Xiaomi Mi Robot Vacuum robottolmuimeja (243,60 eurot), Xiaomi Huami AMAZFIT Bip Lite Version ehk Amazfiti nutikella odavam versioon hinnaga 46,11 eurot.

Vaata Xiaomi Mi Band 3 tutvustust siit: