Vii oma elektroonikajäätmed jäätmejaama!

Noortele suunatud sotsiaalmeediamängu „Tulevik algas eile” abil kogusid Eesti noored kuu aja jooksul elektroonikajäätmeid, mis olid aastatega koduseinte vahele kogunenud ning seisma jäänud. E-jäätmed tuli kuhuviia.ee rakenduse abil viia lähimasse jäätmejaama. Eesmärgiks oli tõsta noorte teadlikkust sellest, millised on probleemid elektroonikajäätmetega ning kuidas on kõige õigem kasutu elektroonikaga ringi käia. Võistluse peaauhinna võitis Eva Koit.

Kampaania peaauhinna Tuule elektritõukeratta võitis Eva Koit, kes jagas Instagrami vahendusel oma käiku Tallinnas Rahumäe jäätmejaama: „Mina viisin jäätmejaama oma katkise ekraaniga teleka, mittetöötava varstolmuimeja ja vana arvuti. Minu üllatuseks oli autode järjekord jäätmejaamas muljetavaldav, nagu suvel Hiiumaalt tulles praamijärjekord. Järjekorras seisin ca 20 minutit, kuid see-eest jäätmejaamas käis asi kiiresti. Panin oma asjad näidatud konteinerisse ja tulin ära.”

Eva paneb südamele, et teistele tuleb eeskuju näidata ning e-jäätmeid jäätmejaama viia. „Kui noor näeb, kuidas kodus asju tehakse, hakkab ta ka ise samamoodi käituma. Samuti igasugused prügikoristuskampaaniad, kus ise tuleb teiste prügi korjata, tõstab väga teadlikkust,” ütles kampaania võitja Eva Koit.

Lisaks peaauhinnale loositi kampaania jooksul välja erinevaid vaheauhindu nagu Reet Ausi t-särgid ja kinopiletid.

Noorte hulgas võtsid kampaaniast osa ka suunamudijad, kes leidsid oma kodudest elektroonikajäätmeid. Näitleja ja produtsent Lauri Pedaja näiteks avastas, et temal vedeleb juba viimased viis aastat kapinurgas automaki esipaneel ning tõdes, et ilmselt on jäänud see seisma just seetõttu, et ta ei teadnud, kuhu seda viia.

„Tulevik algas eile” kampaania eestvedaja, MTÜ EES-Ringlus esindaja Evelin Eiert võttis aktsiooni kokku positiivselt: „Kokkuvõttes läks kampaania hästi, oleme tänulikud nendele noortele, kes võtsid oma südameasjaks ennast probleemiga kurssi viia ja oma vanad e-jäätmed jäätmejaama viia. Oleme paar sammu lähemal puhtamale keskkonnale,“ sõnas Eiert.

Eestis kogutakse 10 000 tonni e-jäätmeid aastas, millest 5 000 tonni kogutakse tootjatega koostöös olevate jäätmejaamade ja kogumispunktide (vt. kuhuviia.ee) kaudu, valdav enamus neist ümbertöötlemisel tekkinud materjalidest läheb ringlusesse. Umbes 50% elektroonikajäätmetest (5 000 tonni aastas) liigub Eestis teisi kanaleid pidi, nende materjalide ringlussevõtu kohta tootjad kinnitust anda ei saa.

„Hinnanguliselt on vähem kui 18% kogu planeedi e-jäätmete käitlusest ametlikult dokumenteeritud, ülejäänu on leidnud tee prügimäele, põletatud, kaubeldud illegaalselt või töödeldud mitte nõuetekohaselt,” sõnas EES-Ringluse esindaja Evelin Eiert. „Tulemuseks on väärtuslike ja kriitilise tähtsusega toorainete kaotus tarneahelast, mis omakorda põhjustab tõsiseid tervise-, keskkonna- ja ühiskondlikke probleeme. Meie kampaania eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikkust, ning seeläbi tagada e-jäätmete jõudmine neile rajatud kogumisvõrgustikku” lisas Eiert.

„Tulevik algas eile” oktoobris ja novembris toimunud kampaaniast võttis osa 120 noort vanuses 16-26, kes olid oodatud tooma seisma jäänud e-jäätmeid jäätmejaama, kus käitlemine toimub reeglitekohaselt. Võistlusel sai osaleda sotsiaalmeedias elektroonikajäätmete jäätmejaama viimisest pilte postitades või lihtsalt teavitavat infot selle kohta edasi jagades. Noored said registreerida meeskonna või osaleda individuaalselt.

Tootjavastutusorganisatsioonid MTÜ EES-Ringlus ja Ekogaisma Eesti OÜ käivitasid Eestis kuuajalise teabekampaania, kutsudes inimesi kasutama kuhuviia.ee keskkonda, leidmaks endale lähim koht e-jäätmete äraandmiseks.