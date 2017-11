Eestis loodud dokumendihaldussüsteem Folderit valiti maailma parimaks

Eestis loodud dokumendihaldussüsteem Folderit jõudis omasuguste seas maailma tippu. Folderit valiti 500 lahenduse seast maailma kõige kasutajasõbralikumaks, esikoha tõi kasutusmugavus, süsteemi lihtsus ja selle kasutamise kiirus.

Maailma juhtiva äritarkvara kataloogi ja arvustuste lehekülje Capterra koostatud TOP 500 kasutajasõbralikku dokumendihaldussüsteemi edetabeli esikohale jõudnud eestlaste arendatud Folderit saavutas võidu võistluses, kus võeti arvesse lahenduste kasutusmugavust, klienditeenindust ja olemasolevate kasutajate hinnanguid. Kasutusmugavuse hindamiseks testis Capterra meeskond, kui lihtne on ja kui palju aega kulub kausta loomisele, dokumendi üleslaadimisele, kommentaaride ja märkmete lisamisele ning dokumendi jagamisele. Samuti pöörasid Capterra testijad tähelepanu süsteemide intuitiivsusele ja otsingute tegemise mugavusele.

Lisaks kiiruse ja kasutusmugavuse hindamisele vaadeldi ka lahenduste ühilduvust Microsofti kontoritarkvaraga, e-posti ja pilveressurssidega integreerimise mugavust, mobiilset kasutusmugavust, integratsiooni elektroonilise allkirjastamisega ning töövoogusid. Kõikides nendes kategooriates sai parima tulemuse Folderit.

„Folderit pälvis Capterra koostatud edetabelis maksimaalsed punktid nii kasutusmugavuse kui -kiiruse eest. Arvestades, et kõigest kolm aastat tagasi loodud Eesti lahendus hinnati kokkuvõttes paremaks Zoho Docsi, Citrixi ShareFile’i, Boxi, DropBoxi ja paljude teiste väga suurte tegijate süsteemidest, võime õigustatult olla väga uhked. Sama kinnitavad ka kõik meie kliendid Eestis ja välismaal. See näitab selgelt, et oleme Folderiti arendades liikunud õiges suunas,“ ütles OÜ Folderit tegevjuht Targo Raus.

Rausi sõnul on eriti kõnekas fakt, et Folderitis kulub igapäevaste tegevuste tegemisele oluliselt vähem aega kui konkureerivate lahenduste puhul: „Folderiti kasutajad saavad igapäevases töös hakkama väiksema hulga klikkidega ja kulutavad nende tegemisele vähem aega kui teiste sarnaste süsteemide kliendid. Sellise hea tulemuse saavutamiseks oleme võtnud kuulda, mida meie kliendid kõige tähtsamaks peavad ja arendanud just nende vajadusi silmas pidades.“

2014. aastal Eestis asutatud OÜ Folderit on keskendunud dokumendihaldussüsteemi Folderit arendamisele.

Vaata edetabelit siit.