10 nippi Ilutulestiku pildistamiseks

Ilutulestiku pildistamine vajab mõningat eelnevat teadmist ja planeerimist, kuid midagi keerulist seal ei ole. Kuna Eestis ei ole tavaks iseseisvumise ajal rakette lasta, nagu seda on Ameerikas, peame leppima ühe korraga aastas. Seda enam, et soovides ilusaid pilte, tasub olla olla valmis nupule vajutama, et oleks, mida meenutada ja sõpradele näidata.

Ilutulestiku pildistamisel on mõned lihtsad näpunäited, mida omavahel kombineerides on võimalik saada efektseid pilte.

1. Alustuseks keera välk kinni

Ilutulestik ise on valgus, välk. Seal ei ole midagi enamat valgustada. Välgu kasutamine pigem ülevalgustab eesmised objektid ning rikub ilusa pildi.

2. Ära suumi sisse

Pigem tee pilt võimalikult laialt. Raske on ennustada, kuhu ja kuidas rakett täpselt lendab. Samuti ei ole mobiilidel optilist suumi ning tegelikult kaotad nii kadreeringus kui pildi kvaliteedis. Küll pärast on aega lõigata.

3. Autofookus kinni

Kui ümberringi kõik sähvib ning pimedas ei suuda enamus kaamerad nii ehk naa fokuseerida, on see mõistlik üldse kinni keerata ja manuaalselt seadistada kas mõnele objektile, mis peaks olema terav või taevasse, lõpmatusse.

4. ISO maha

Olgugi, et kaamerate automaatika üritab rohkem valgust saada, tähendab kõrgem ISO number rohkem müra. Pilt on nähtavalt teraline, terad on suured ning detail läheb kaotsi. ISO arv võiks olla umbes 200 ringis, mis peaks kõigil kaameratel olema üsna hea kvaliteediga.

5. Ava kinni

Et valgust ei tuleks liiga palju liiga kiiresti pildile, sulge objektiivi ava numbrini 6-11. Katseta, vaata, mis on sinu kaamera ja ülejäänud seadete puhul see õige. Mobiili puhul seda seadistust ei ole, kuna neil on ava alati lahti maksimaalselt.

6. Säri pikaks

Ilutulestik on kiire, aga samas ka aeglane. Säri näitab, kui kaua salvestatakse ümbritsevat valgust. Ehk, mida pikem on säri, seda rohkem valgust ja aega jääb pildile. Näiteks jooksjat, et see paistaks kui koha peal seisvat, pildistad kiirusega 1/500, helikopteri propellerit 1/8000. Kui pildistada kiire säriajaga ilutulestiku, siis saad tõenäoliselt vaid ühe väikese täpi taevas. Kui säritad kauem, jääb pildile raketi saba, plahvatus ning veel pikema puhul võibolla teinegi rakett.

Kui paugud hakkavad käima, siis proovi, katseta kuidas pilt ei tuleks liiga hele, kuid raketid ilusti peal.

Tõenäoliselt on ideaalne säriaeg vahemikus 2-5 sekundit. Kui sinu kaameral on bulb funktsioon, võid ka seda proovida. Bulb säritab nii kaua, kuni hoiad nuppu all.

7. Säilita stabiilsus

Kasuta kolmjalga, mida raskem, seda parem. Enda kolmjala külge võid riputada veel midagi rasket, kui selle tarbeks on olemas konks vms. Tuul kõigutab, käsi väriseb.

Kaamera on vaja fikseerida nii hästi kui võimalik. Hädapärast on võimalik kaamera või telefon paika sättida mütside, kinnaste najale maha, prügikasti peale, trepi piirdele vms.

8. Kasuta päästikut

Kuna kaamerale vastuminek kõigutab seda ning tihti võtab stabiliseerumine aega, kasuta võimalusel distantspäästikut. Tihti on kaameratel enda spetsiifilised kontaktid vms.

Mobiilide puhul on olukord lihtsam. 99% meie katsetatud telefonidest toimivad päästikuna kõrvaklappide helivaljuse nupud. Nii ei pea telefoni isegi katsuma, et pilti teha ning kadreering jääb ideaalne.

9. Tee palju pilte

Kuna olud muutuvad kiiresti, siis on raske saada head pilti. Mida rohkem on katseid, seda suurema tõenäosusega saad õige pildi. Lisaks annab see võimaluse kohendada parameetreid.

10. Vali hea asukoht

Kui jõuad platsile alles ilutulestiku ajaks, siis tõenäoliselt midagi imekaunist on keeruline saada. Võib minna õnneks. Kuid julgeme soovitada eelnevalt isegi valges läbi käia ja enda plats üle vaadata, kus on hea vaade.

Lisaks ole kohal natukene varem, et ala omaks tunnistada – sea üles statiiv, laiuta palju jaksad.

Kuid kõige tähtsam on nautida seda, mida sa teed. Isegi kui käesolev aasta ei tulnud see kõige õigem pilt, on võimalus proovida uuel aastal ning ennast kurssi viia valgusjoonistamisega.

Õnneks on meil pimedat aega piisavalt, et ööfotograafiat harjutada.