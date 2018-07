Kuidas mängida internetikasiinos turvaliselt

(Sisuturundus)

Tänu hasartmänguseadusele ja korralikult reguleeritud mänguturule on internetikasiinod Eestis õitsemas – turule tuleb juurde aina uusi internetikasiinosid, mis pakuvad võimalust nautida kasiinomänge turvalises keskkonnas.

Kuna Eestis on rohkelt kasiinomängude korraldajaid, võib valiku tegemine olla keeruline. Veelgi enam, iga kasiinosõber peab võtma ette mõningaid samme selleks, et hoida end turvaliselt ja tagada, et kasiinokülastus lõppeb positiivsete muljetega.

Kontrolli mängukorraldaja tegevusluba

Selleks, et tagada oma turvalisus, peaksid esimese sammuna kontrollima, kas kasiinol on Eestis mängukorraldaja tegevusluba ning kas selle tegevusloaga on kaetud ka vastav mängukategooria: näiteks pole kõigil kasiinodel luba tegutseda internetis või korraldada spordiennustusi.

Litsentseeritud kasiinodel on tihtipeale kodulehe jalutsis kirjas tegevusloa number, kuid kui soovid olla täiesti kindel, et tegemist on legitiimse mängukohaga, tasub heita pilk Maksu- ja Tolliameti veebilehele, kus asub nimekiri seaduslikest hasartmängukorraldajatest.

Ametlik tegevusluba viitab sellele, et kasiino tasub seadusepäraselt makse, järgib Eesti seaduseid ning tarbija on ka kaitstud paremini kui mõnes välismaises kasiinos, mis ametlikult Eestis ei tegutse.

Testi klienditeenindust

Klienditeeninduse kvaliteet on paljude ettevõtete nõrgim lüli, ent samas on tegemist ühe kõige olulisema omadusega, mis määrab suuresti selle, kas mängukogemus on suurepärane ka pikas perspektiivis. Veelgi olulisem on klienditeeninduse kvaliteet siis, kui sa pole kasiinomängudega kursis, sest paratamatult võib ette tulla küsimusi.

Üks hea märk kasiino klienditeenindusest on konkreetse abikeskuse või KKK-sektsiooni olemasolu. Taolises sektsioonis võiksid olla kirjas tihemini ette tulevad küsimused ja vastused – kui kasiino veebilehel on olemas selline abikeskus, ei olegi tarvis pöörduda oma küsimusega klienditeeninduse poole, vaid saab vastuse märksa kiiremini ning saab oma mängulõbuga jätkata.

Parim viis klienditeeninduse kvaliteedi hindamiseks on võtta reaalselt kasiinoga ühendust ja küsida midagi, mis võiks muresid tekitada. Nii saad personaalse kogemuse kasiino klienditeenindusega ning saad enda jaoks selgeks teha, kas tegemist on mängukohaga, mis sobib sinu ootustega.

Loe arvustusi

Kuigi internetis olevaid kommentaare, arvustusi ja foorumivestluseid tasub võtta killukese kahtlusega, võivad teiste mängijate kogemused anda ülevaate sellest, mida kasiino pakkuda võib. Kui kümned mängijad heidavad kasiinole ette samu vigu, võib see viidata nõrkustele, mida võivad ka teised mängijad kogeda.

Seetõttu tasub enne kasiinokonto avamist visata pilk peale erinevatele arvustustele – nii võid ka teada saada, mida kasiino täpsemalt pakub.

Võrdle enne mängimist

Rääkides arvustustest, siis parim viis, kuidas saada ülevaade Eesti kasiinoturust, on võrrelda kasiinosid vastavate portaalide kaudu. Üks taolistest võrdlusportaalidest on Playin.ee, kus on rivistatud Eesti parimad kasiinod.

Miks uurida kasiinode võrdlusportaali enne mängimist? Põhjus on lihtne: Eestis on kümmekond kasiinot, kõik neist pakuvad erinevaid mänguvõimalusi ning muid funktsioone ja seetõttu võib õige kasiino väljavalimine muutuda keeruliseks. Hoidmaks kokku oma väärtuslikku aega, võid hoopis pilgu peale visata võrdlusportaalile, kus on raske uurimistöö sinu eest juba ära tehtud: portaalis on info nii uute kasiinoboonuste kui ka kõige muu kohta, mida võiksid teada enne mängima asumist.

Võrdlemine võtab aega vaid paar minutit ning ei maksa mitte midagi, samas aga võib see anda sulle väärtuslikku informatsiooni, mille alusel leida endale sobiv kasiino. Mis veelgi parem, nii võid leida uusi mängukohti, millest varem polnud kuulnudki, kuid mis võivad osutuda just sulle sobivaks. Kasuta kindlasti võimalust ja võrdle kasiinosid enne mängima asumist.

Pane paika mängueelarve

Hasartmängud on üsna ohtlikud ning võivad tekitada sõltuvust – seetõttu on äärmiselt oluline juba enne kasiinokonto avamist paika panna mängueelarve. Teisisõnu, tee kindlaks, millise summa kaotamisega oleksid sa nõus ning ära mängi mitte kunagi rohkem kui eelarves ette nähtud, vastasel korral võid tekitada endale tõsiseid rahalisi probleeme. Pea meeles, et hasartmängudega võib raha kaotada - ära mängi mitte kunagi raha võitmise eesmärgil!

Mitmetel internetikasiinodel on saadaval ka erinevad funktsioonid, millega on võimalik seada endale mängupiirangud: olemas on näiteks ajapiirangud, mis aitavad vältida seda, et kulutad kasiinos mängimisele liialt palju aega ning on ka eelarvepiirangud, mis takistavad üleliia palju raha kulutamast.

Isegi, kui valid kvaliteetse ja turvalise kasiino, pead meeles hoidma, et hasartmängud on sõltuvust tekitavad. Mängi vastutustundlikult ja mõistlikult ning ära mine kunagi mängimisega liiale.